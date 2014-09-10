بصیرت لازمه مقابله با دشمنان در میدان های پیچیده نبرد است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین جشنواره سراسری مالک اشتر که به منظور معرفی مدیران و فرماندهان و رده های موفق سپاه استان با حضور معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، برگزار شد اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی برنامه های پیچیده ای برای ضربه زدن به نظام و کشور به کار گرفته اند و ما باید این آمادگی را داشته باشیم که با این برنامه های گسترده و پیچیده مقابله کنیم.

وی افزود: ما با حفظ وحدت و تکیه بر توان داخلی، روز به روز به سوی توسعه و پیشرفت حرکت کرده و اقتدار روز افزون خود را به جهانیان نشان خواهیم داد.

ریحانی خاطر نشان کرد: حرکت ما در انجام امور باید جهادی باشد، چرا که حرکت جهادی باعث موفقیت و پیروزی ما در جبهه ها و عرصه های مختلف خواهد شد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در ادامه تصریح کرد: نیروهای سپاه همواره آماده دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی بوده و انقلابی ماندن از مهم ترین خصوصیات سپاه پاسداران است.

وی در پایان اظهار داشت: بصیرت داشتن لازمه مقابله با دشمنان در میدان های پیچیده نبرد است.

گفتنی است در پایان این مراسم سپاه ناحیه عشایری استان کرمانشاه به عنوان ناحیه برتر معرفی شد.