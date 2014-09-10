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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۰۱

حجت الاسلام جمشیدی:

تحصیل 65 هزار طلبه در حوزه علمیه خواهران سراسر کشور

تحصیل 65 هزار طلبه در حوزه علمیه خواهران سراسر کشور

قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور گفت: در حال حاضر 65 هزار خواهر طلبه در 406 واحد آموزشی حوزه خواهران در سراسر کشور تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس مرکز فقه مقارن دانشگاه الازهر مصر اظهار کرد: 406 واحد آموزشی حوزه خواهران در سراسر کشور وجود دارد و در چهار سطح آموزش داده می‌شود و 65 هزار خواهر طلبه در حال حاضر تحصیل می‌کنند.

وی بیان داشت: خواهران در مقاطع تحصیلی مختلف و در رشته‌های عمومی و تخصصی با معارف اسلامی آشنا می‌شوند و مادری خوب و همسری شایسته بوده و نسل آینده را تربیت کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: خواهران با فراگیری اطلاعات و مهارت‌هایی در عرصه‌های مختلف پژوهشی‏، آموزشی و تحقیق فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشند و در این زمینه تاثیرگذار باشند.

حجت الاسلام جمشیدی تصریح کرد: مرکز تحقیقات زنان و خانواده در استان قم دایر است که در سطح بین المللی مطرح بوده و در عرصه زن و خانواده با مبنای قرآن و سنت فعالیت‌های خوبی داشته به طوری که تاکنون 40 عنوان کتاب تولید کرده است.

وی یادآور شد: حوزه علمیه خواهران منشورات دیگری نیز در موضوع دینی و آموزشی و پژوهشی دارد که بالغ بر صدها عنوان می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور عنوان کرد: در بیشتر جشنواره‌های پژوهشی، خواهران در سطوع هم ارز اشتیاق خوبی داشته و در مقایسه با برادران موفقیت‌های قابل توجهی داشته‌اند.

وی تصریح کرد: اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته در کشور مصر رخ داد موجب افزایش مراودات با علما شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور ابراز داشت: حوزه‌های علمیه خواهران در ایران مستقل از حکومت هستند و همواره پشتیبان نظام بوده‌اند.

وی افزود: امید است عالمان و روشنفکران دینی به ارتقای کلمه اسلام اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و امیدواریم بتوانیم درسایه علاقه‌های شما قدم‌های موثری در راه توحید و ترویج اسلام ناب برداریم.
 

کد مطلب 2367989

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