انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر آبادان برای سومین بار انجام نشد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی این شهر به دلیل اختلافات عمیقی که در خصوص شجاع زویدات کاندیدای فعلی ریاست شورا بین اعضا وجود دارد، برای سومین بار متوالی انجام نشد.



قرار بود این انتخابات رأس ساعت 11 امروز در محل سالن اجتماعات این شورا برگزار شود که با 12 دقیقه تأخیر جلسه تشکیل شد. طبق قانون اگر انتخابات هیئت رئیسه شوراها تا سه مرتبه متوالی انجام نشود مرحله چهارم این انتخابات باید در فرمانداری صورت بگیرد.



از 13 عضو شورای اسلامی شهر آبادان سیدفیاض موسوی، حمید حنظل عیدانی، فرشید بهشتی، شجاع زویدات، خلیل جنامی، سمیرا کردی‌زاده، عبدالرضا قاسمی، زینب حیاوی، جاسم ثامری، یسری خلف دریس و عبدالحسین مکوندی در این جلسه حضور داشتند که خلیل جنامی، حمید حنظل عیدانی و یسری خلف دریس ساعت 11:20 و بعد از آغاز جلسه صورتجلسه را امضا و سالن را ترک کردند.



ناصر کعبی و مریم نصاری نیز در این جلسه حضور پیدا نکردند.



فرشید بهشتی رئیس شورای شهر در ابتدای جلسه اظهار کرد: تا ساعت 12 منتظر دیگر اعضا حضور می مانیم که در این مدت خبرنگاران حاضر در جلسه پرسش‌های خود را از اعضاء مطرح کردند.



بهشتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا افرادی که کاندیدای ریاست شورا شدند عملکرد خود را ارائه نمی‌دهند تصریح کرد: مگر می‌ خواهیم شهردار انتخاب کنیم که باید عملکرد ارائه دهیم؟ همه اعضای شورای شهر با یکدیگر امورات را پیگیری می‌ کنند.



وی ادامه اداد: در حال حاضر در بسیاری از کلانشهرها نیز انتخابات شورای اسلامی شهر انجام نشده است.



در ساعت 12 که دیگر اعضا حضور پیدا نکردند فرشید بهشتی ریاست فعلی این شورا ختم جلسه را اعلام کرد.



در پایان جلسه مقرر شد جلسه بعدی شورای اسلامی شهر آبادان در روز دوشنبه هفته آینده 24 شهریور در محل فرمانداری ویژه این شهر برگزار شود.



به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات اول هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر آبادان بدون حضور خبرنگاران برگزار شده بود که همین امر افزایش چشمگیر حواشی را برای این شورا در پی داشت به طوری که در دومین جلسه انتخابات شورا فرشید بهشتی از اصحاب رسانه حاضر در جلسه عذرخواهی کرد.

