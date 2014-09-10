17 هزار پرستار جذب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد حاجی آقاجاني افزود: در حال حاضر كمبود شديد پرستار در مراكز درماني و بيمارستانهاي كشور وجود دارد كه اميد است با جذب و بكارگيري اين پرستاران كمبودها تا حدودي مرتفع شود.

وي با اشاره به اجراي طرح تحول نظام سلامت از پانزدهم ارديبهشت ماه امسال در تمامي بيمارستانهاي تابعه وزارت بهداشت، گفت: اين طرح دربردارنده 7 دستورالعمل است و در سال جاري بيشترين تمركز حوزه درمان بر تكميل اجرا و استقرار مطلوب اين برنامه قرار گرفته است.

حاجی آقاجانی همچنين مهمترين برنامه وزارت بهداشت را تا پايان امسال تثبيت اين برنامه برشمرد و بر نهادينه كردن، رفع نواقص و مشكلات موجود اين برنامه تأكيد كرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه به اعتبارات در نظر گرفته شده براي اجراي برنامه تحول نظام سلامت در كشور اشاره كرد و گفت: با توجه به اهتمام ويژه دولت تدبير و اميد، حمايت مجلس شوراي اسلامي و پيگيري مقام عالي وزارت بهداشت، اعتبارات لازم براي اجراي اين برنامه در سال جاري تامين شده است.