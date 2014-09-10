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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

17 هزار پرستار جذب می شوند

17 هزار پرستار جذب می شوند

معاون درمان وزارت بهداشت در جريان بازديد از روند اجراي طرح تحول نظام سلامت، از بكارگيري 17 هزار پرستار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد حاجی آقاجاني افزود: در حال حاضر كمبود شديد پرستار در مراكز درماني و بيمارستانهاي كشور وجود دارد كه اميد است با جذب و بكارگيري اين پرستاران كمبودها تا حدودي مرتفع شود.

وي با اشاره به اجراي طرح تحول نظام سلامت از پانزدهم ارديبهشت ماه امسال در تمامي بيمارستانهاي تابعه وزارت بهداشت، گفت: اين طرح دربردارنده 7 دستورالعمل است و در سال جاري بيشترين تمركز حوزه درمان بر تكميل اجرا و استقرار مطلوب اين برنامه قرار گرفته است.

حاجی آقاجانی همچنين مهمترين برنامه وزارت بهداشت را تا پايان امسال تثبيت اين برنامه برشمرد و بر نهادينه كردن، رفع نواقص و مشكلات موجود اين برنامه تأكيد كرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه به اعتبارات در نظر گرفته شده براي اجراي برنامه تحول نظام سلامت در كشور اشاره كرد و گفت: با توجه به اهتمام ويژه دولت تدبير و اميد، حمايت مجلس شوراي اسلامي و پيگيري مقام عالي وزارت بهداشت، اعتبارات لازم براي اجراي اين برنامه در سال جاري تامين شده است.

کد مطلب 2367999

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