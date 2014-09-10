فضای علمی برای توسعه صنعت در دانشگاه ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به ارتباط صنعت با دانشگاه اشاره کرد و افزود: دانشگاهها باید تعامل خود با صنعت را تقویت کنند.

وی اظهار داشت: ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث توسعه اقتصاد می شود و در این میان جهاد انشگاهی استان زنجان برای تحقق این امر مهم برنامه ریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت: این دانشگاه بر اساس نیاز صنعت حرکت می کند و نیاز صنعت ارزش افزوده است چرا که ارزش افزوده ایجاد شود خودافراد به این جا می آیند و در این میان باید محیط های خصوصی بتوانند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.

عباسی تاکید کرد: ما باید فضاهای علمی را برای توسعه صنعت تقویت کنیم.

وی به امر مهم پژوهش در این دانشگاه اشاره کردو افزود: فعالیتهای پژوهشی توسط جهاد دانشگاهی زنجان ارتقاء می یابد و توجه به این امر مهم باعث توسعه کیفی دانشگاه می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان در ادامه یاد آورشد: ما در جهاد دانشگاهی به دنبال این هستیم که فعالیتهای جهاد دانشگاهی را متوازن کنیم چرا که بعضی از فعالیتهای رشد خوبی کرده بنابراین یک برنامه تدوین شده که بتوانیم حوزه پژوهشی را همانند حوزه فرهنگی ارتقاء دهیم.

عباسی افزود: درصدد این هستیم که بدنه جهاد دانشگاهی را تقویت کنیم و تحقق این امر مهم هم با تقویت حوزه فرهنگی و پژوهشی امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: باید چالش های فراروی حوزه پژوهشا احصاء شود و براساس ان برنامه ریزی لازم لحاظ شود.