500 میلیارد ریال سرمایه اولیه صندوق حمایت از توسعه بخش منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لعلی نیا صبح چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در جلسه شورای اداری و برنامه ریزی اداره کل در سمنان ضمن اشاره به ایجاد 17 صندوق توسعه بخش منابع طبیعی در کشور افزود: این صندوق در اجرای قانون تاسیس وزارت جهاد کشاورزی و با هدف حمایت از توسعه منابع طبیعی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه اولین صندوق از این نوع در استان اصفهان تاسیس و فعال شده است گفت: با هدف استفاده از ظرفیت های مردمی در نظر است تا پایان برنامه ششم توسعه در تمامی استانهای کشور این صندوقها تاسیس و فعال شوند.

مجری طرح تاسیس صندوق های حمایت از توسعه بخش منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: ماهیت این صندوق ها به صورت 49 درصد سهم دولت و 51 درصد تعاونی ها و تشکل های منابع طبیعی است و در حال حاضر تاسیس این صندوق ها در 17 استان کشور از جمله سمنان در حال پیگیری است.

لعلی نیا، سرمایه اولیه این صندوق را 500 میلیارد ریال پیش بینی کرد و گفت: این سرمایه قرار است به صورت 49 درصد سهم دولت و 51 درصد سهم مردمی تامین شود.

وی متذکر شد: سرمایه این صندوق قرار است از محل فروش اموال مازاد منابع طبیعی در کشور پس از اخذ مجوز از دولت به صورت مناقصه تامین شود.

مجری طرح تاسیس صندوق های حمایت از توسعه بخش منابع طبیعی کشور از ایجاد صندوق حمایت از توسعه جنگل های شمال نیز خبر داد و گفت: این صندوق به صورت مشارکتی در سه استان شمالی کشور فعالیت می کند.

در نشستی با حضور مسئولان اداره کل منابع طبیعی استان سمنان نحوه تشکیل این صندوق این استان مورد بررسی قرار گرفت.