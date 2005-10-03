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۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۱۶

مسلمانان جهان در استقبال از ماه مبارك رمضان (16)

القرضاوي: بعد از ظهر روز دوشنبه هلال ماه رمضان قابل رويت است

القرضاوي: بعد از ظهر روز دوشنبه هلال ماه رمضان قابل رويت است

شيخ يوسف القرضاوي عالم برجسته دنياي اسلام گفت: مسلمانان مي توانند هلال ماه رمضان را بعد از ظهر روز دوشنبه 11 مهرماه زماني كه زاويه خورشيد نسبت به زمين قائم شد رويت كنند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، القرضاوي در فتواي خود اظهار داشته است كه اگر ماه  بعد از ظهر رويت شود علماي مسلمان اتفاق نظر دارند كه روز پس از آن اول ماه رمضان محسوب مي شود.

القرضاوي رئيس شوراي اروپايي فتوا و تحقيق مستقر در دوبلين گفت : محاسبات نشان مي دهد كه كسوف جزئي خورشيد بعد از ساعت 12:30 بعد از ظهر روز دوشنبه رخ مي دهد. در آن هنگام ماه رمضان مشخص شده و در كشورهاي حاشيه خليج فارس با عينكهاي ويژه قابل رويت است.

اين عالم برجسته يادآور شد در كشورهاي ليبي و سودان هلال ماه رمضان بهتر از ديگر نقاط قابل رويت است.

كسوف حلقوي خورشيد روز دوشنبه 11 مهر ماه رخ مي دهد كه از شبه جزيره ايبريا و بخشهايي از آفريقا عبور مي كند. كسوف جزئي خورشيد در اروپا، غرب آسيا، خاورميانه و آفريقا رويت مي شود.

كسوف خورشيد زماني رخ مي دهد كه ماه در مسير بين زمين و خورشيد قرار مي گيرد. كشورهايي كه در مسير اين كسوف قرار دارند مي توانند هلال ماه رمضان را رويت كنند.

شوراي اروپايي فتوا و تحقيق مستقر در دوبلين كه يكي از سازمانهاي معتبر و داراي صلاحيت مسلمانان درغرب تلقي مي شود گفت : روز دوشنبه 11 مهر ماه رويت ماه در مكه و سراسر اروپا امكان پذير نيست.

شوراي اروپايي فتوا و تحقيق هر سال دوبار تشكيل جلسه مي دهد و در راستاي زندگي مسلمانان در غرب و تسهيل ادغام مثبت آنها در جامعه با حفظ هويت اسلامي فعاليت مي كند.

کد مطلب 236801

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