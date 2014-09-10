پوستر جشنواره تئاتر کودک در شیرخوارگاه آمنه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم کودکان شیرخوارگاه آمنه به عنوان میزبانان اصلی این مراسم با حضور صمیمانه خود در جمع میهمانان و خوانش قرآن و سرود، مدعوین را تحت تاثیر قرار دادند.

در آغاز این مراسم پیام دهکردی بعد از اجرای برنامه توسط کودکان در سخنانی کوتاه با بیان اینکه ما مسئولان از این کودکان عقب‌تر هستیم، گفت: پاکی و زیبایی در درون کودکان نهفته شده است. مراسم‌ ما به مانند دیگر مراسم‌ها در سالن کنفرانس خبری و به گونه‌ای رسمی برگزار نمی شود، بلکه در این مکان که به لحاظ معنایی به کار ما نزدیک تر است، برپا شده است. مکانی که همزمان نمایشگاهی به یاد کودکان غزه در آن شکل گرفته تا بگوییم ما با هم، هم نفسیم. ما کوشش می کنیم امسال با انسجام مثال زدنی جشنواره را برگزار کنیم.

مدیریت دهکردی سبب همگرایی شده است

حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی نیز طی سخنانی با ابراز خرسندی از حضور پیام دهکردی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان عنوان کرد: متنی را آماده کرده بودم تا با حضور در این مراسم آن را قرائت کنم، اما فضای دوستانه و معنویت حاکم بر این گردهم آیی به گونه ‌ای است که باعث شد از آن صرف ‌نظر کنم.

وی ادامه داد: پیام دهکردی و فعالیت‌های مدیریتی اش سبب همگرایی بسیار خوبی بین هنرمندان شده است. همچنین میزبانی این رویداد مهم نیز از سوی استان همدان و همکاری آنان با مرکز هنرهای نمایشی شایان توجه است. امید است در آینده بتوانیم چنین رویدادی را به یک فرصت گسترده سراسری تبدیل کنیم.

همدان را به قطب هنری و فرهنگی کودک و نوجوان تبدیل می کنیم

فاضل عبادی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان هم با اشاره به ظرفیت فرهنگی این استان بیان کرد: استان همدان یکی از استان های فرهنگی کشور است که رویدادهای بزرگی در آن رخ داده و مردمانی اهل علم و اندیشه از آن برخاسته‌اند.

وی افزود: تلاش داریم تا با برنامه ریزی مستمر در حیطه هنر و فرهنگ اقدامات شایان توجهی را انجام دهیم. جشنواره تئاتر کودک و نوجوان استان همدان اقدام تاثیرگذاری است که سبب ایجاد شادی در جامعه و فرهنگ سازی در استان شده است. امیدواریم با برنامه هایی که در نظر گرفته ایم، بتوانیم استان همدان را به قطب هنری و فرهنگی کودک و نوجوان تبدیل کنیم.

با تئاتر واقعیت های اجتماع را می‌توان به کودکان انتقال داد

در ادامه نرجس بختیارخلج رییس خانه فرهنگ و هنر سازمان بهزیستی کشور، این سازمان را به عنوان مرکزی تخصصی در حوزه اجتماعی تعریف کرد و گفت: بهزیستی در بخش های مختلف حمایت هایی را در حوزه های متفاوت شکل می دهد. در این میان بهره گیری از زبان هنر می‌تواند در انتقال مفاهیم و پیام های مورد نظر بسیار تاثیرگذار بوده و بازده کوتاه مدت تری در رسیدن به اهداف مورد نظر را شکل دهد.

وی با تاکید بر اینکه کودکان آینده سرزمین ما هستند، تصریح کرد: با توجه به جایگاه و اهمیت کودکان باید روی آموزش سرمایه گذاری کرد. تئاتر به عنوان هنر مادر ابزار قدرتمندی است که به واسطه آن می توان واقعیت های اجتماع را به کودکان انتقال داد.

خوشحالم به عنوان یک هنرمند همدانی در این کار مشارکت داشتم

قباد شیوا طراح پوستر بیست و یکمین دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیز در این مراسم گفت: بسیار خوشحالم که در این کار مشارکت داشتم به خصوص آنکه من اهل همدان هستم. زمانیکه طراحی این پوستر به من محول شد طی چهار روز چهار طرح مختلف برای آن زدم و پوستری که امروز آن را مشاهده می کنید یکی از این آثار است. همیشه تلاش می‌کنم در طرح هایم جنبه شاعرانه رعایت شود حتی اگر محتوای آن تلخ باشد. پوستر، رسانه‌ای یک طرفه است که باید به فرهنگ مردم نزدیک و برای آنان چشم نواز باشد و این مسئله برایم بسیار با اهمیت است.

در پایان پوستر بیست و یکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان توسط کودکان شیرخوارگاه آمنه به عنوان میزبانان اصلی این مراسم رونمایی شد و هنرمندان این پوستر را به یادگار امضا کردند.

در پایان این مراسم نیز مدعوین از نمایشگاه عکس کودکان غزه که در این مکان برگزار شده بود دیدن کردند.