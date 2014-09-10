تقوا بهترین راه پیشگیری از انجام جرم و گناه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید یزدی قبل از ظهر چهارشنبه در همایش توجیهی ارتقای آگاهیهای حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم که با موضوع سرقت در سالن همایش اداره اصناف قم برگزار شد بر لزوم پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: یکی از مباحث مورد توجه در پیشگیری تقوا است و انسان اگر متقی باشد سالم زندگی کرده و از مشکلات دور میماند.
معاون آموزش اداره کل دادگستری استان قم ادامه داد: اگر هدف در انجام هرکاری چه فردی و چه جمعی رضایت خدا و هدف یاری به خلق خدا باشد خداوند نیز در همه حال بنده را یاری خواهد کرد و کسی که خداوند در همه حال وی را یاری کند دچار مشکل و سختی نمیشود.
وی با تاکید بر اینکه هر چه در دین آمده برای پیشگیری است گفت: اسلام میگوید دنیا دار مکافات است و انسان اگر بدی یا خوبی بکند در واقع این بدی و یا خوبی به وی بازمیگردد.
حجت الاسلام یزدی در ادامه به وصیت حضرت امیر المومنین(ع) اشاره و افزود: حضرت علی(ع) بر تقوا و نظم تاکید داشتند و این دو از جمله اصولی است که از بسیاری رخدادها جلوگیری میکند.
معاون آموزش اداره کل دادگستری استان قم بیان داشت: انسان اگر سالم باشد و سالم زندگی کند و زندگی وی نیز برای خدا باشد قطعا خداوند حامی وی میشود.
وی در ادامه درباره حفاظت از اموال بیان کرد: اگر بخواهیم که اموال خود را از سارقین در امان نگه داریم باید اموال را در مکان مناسب قرار دهیم.
معاون آموزش اداره کل دادگستری استان قم ضمن تاکید بر عدم نگهداری پول نقد در منزل بیان کرد: افراد سعی کنند پول نقد را در بانکها قرار دهند تا صرف فعالیتهای اقتصادی در کشور شود و زیور آلات گرانبها نیز در دید دیگران نباشد.
وی در ادامه ضمن توصیه به اصناف در استفاده از سیستمهای امنیتی و هشدار دهنده بیان داشت: مغازهها از توریهای فلزی استفاده کنند و حتما یک لامپ کم مصرف را هنگام شب در مغازه روشن بگذارند.
وی تاکید کرد: محل دوربینها و سیمهای برقی که متصل به دوربین است نیز نباید در دسترس باشد تا سارقین نتوانند به راحتی این سیستمها را از کار بیندازند.
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