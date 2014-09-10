امکان ادامه تحصیل بازماندگان از تحصیل در دانشگاه آزاد زنجان فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یداله رجائی افزود : عوامل مختلفی نظیر هزینه‌ها، مشکلات خانوادگی، کاری و ... باعث شده و می‌شود تا دانشجویان و جوانان در دوران تحصیل و یا قبل آن با مشکل مواجه شده و اقدام به ترک تحصیل‌کرده‌ یا از تحصیل باز بمانند و نتوانند در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در تشریح و تبیین این شرایط جدید برای بازگشت به تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل‌کرده‌ها گفت: با توجه به نقش برجسته دانشگاه آزاد اسلامی در تحقق عدالت آموزشی و فراهم کردن امکان تحصیلات عالی در سراسر کشور، تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که به دلایل مختلف از ادامه تحصیل بازمانده، ترک تحصیل کرده یا مراجعه نکرده‌اند و یا در صورت قبولی ثبت‌نام نکرده یا انصراف داده‌اند، در صورت مراجعه برای ادامه تحصیل، براساس مصوبه کمیسیون موارد خاص آموزشی، می‌توانند با شرایطی ثبت‌نام کنند.



رجایی با بیان اینکه تمامی واحدهای گذرانده شده قبلی دانشجو با حداقل نمره 10 برای مقطع کاردانی و کارشناسی و نمره 12 برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و نمره 14 برای مقطع دکتری تخصصی پذیرفته می‌شود، گفت: واحدها در نهایت باید از متقاضیان تعهد بگیرند که میانگین تجمعی کل خود را به حداقل قابل قبول مطابق استانداردهای آموزش عالی کشور برای صدور مدرک در سال تحصیلی زمان فارغ‌التحصیلی برسانند.



وی درباره نحوه محاسبه شهریه دانشجویانی که قصد بازگشت به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی را دارند، گفت: نیمسال‌های بدون مراجعه بدون احتساب در سنوات و بدون دریافت هیچگونه شهریه‌ای اعم از ثابت و متغیر لحاظ می‌شود و شهریه ثابت نیمسال‌های بدون مراجعه، از دانشجو دریافت نشده و باقیمانده شهریه مطابق دانشجویان ورودی جدید محاسبه می‌شود.



رجایی درباره نحوه میهمانی این دسته از دانشجویان، خاطرنشان کرد: در صورتی که بنا به هر دلیلی دانشجویان قصد میهمانی موقت یا دائم به واحدهای دیگر داشته باشند، الزاماً باید در واحد مبدأ ثبت‌نام و امور آموزشی مربوط را انجام دهند و سپس با اعلام علت نقل و انتقال از طریق سامانه نقل و انتقال اقدام قانونی را انجام دهند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با بیان اینکه معاونت‌های آموزشی واحدها موظفند افراد واجد شرایط این بخشنامه را شناسایی و به آنها اطلاع‌رسانی کنند، افزود: این بخشنامه تنها یک بار برای نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 قابل اجراست.



رجایی تأکید کرد: واحدها و مراکز دانشگاهی موظفند نتیجه اقدام را به تفکیک اسامی ثبت‌نام‌شدگان به مرکز آزمون و معاون آموزشی دانشگاه در سازمان مرکزی اعلام کنند.



وی افزود : این بخشنامه شامل دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی یا دانشجویانی که با احکام قضایی یا انضباطی دائم از دانشگاه اخراج یا به دلیل افت تحصیلی اخراج آموزشی شده‌اند، نمی‌شود.



رجایی خاطرنشان کرد: دانشجویانی که به دلیل غیبت غیرموجه با احکام آموزشی اخراج شده باشند، در صورتی که تمایل به ادامه تحصیل داشته باشند، می‌توانند از مزایای این بخشنامه استفاده کنند.