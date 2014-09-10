مراسم ختم پدر وزیر اطلاعات دولت دهم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم پدر حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم عصر امروز چهارشنبه در مسجدالنبی(ص) نارمک برگزار شد.

در این مراسم محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق و برخی از وزرای دولت نهم و دهم از جمله دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری، نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، سردار وحیدی وزیر دفاع، حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، نامجو وزیر نیرو، حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباسی وزیر ورزش و جوانان حضور داشتند.

همچنین غلامعلی حدادعادل، غلامحسین الهام، سردار سلامی، سعید جلیلی، سردار دهقان وزیر دفاع ، حجه الاسلام علوی وزیر اطلاعات، سردار جزایری، بزرگواری، زارعی، فتح‌الله‌زاده، رویانیان، بذرپاش، رمضان‌شریف، حسین شریعتمداری، قاضی سراج، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم بودند.