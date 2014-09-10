همراهی کشاورزان لازمه اجرای کامل سرشماری عمومی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد برگزاری سرشماری عمومی جهاد کشاورزی شهرستان سمنان در محل فرمانداری، با اشاره به اهمیت آمار و اطلاعات در سیاستگذاریهای کلان و برنامه ریزی های کشوری در بخش توسعه بخش کشاورزی افزود: برای اجرای کامل این سرشماری مشارکت و همراهی کشاورزان و تولیدکنندگان در کنار اجرای دقیق توسط مجریان و آمارگیران ضروری است.

وی ادامه داد: این تعامل زمینه گردآوری اطلاعات دقیق و کامل و شفاف را برای برنامه ریزی که منجر به تولید و اشتغال بیشتر و استفاده کامل از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود را فراهم خواهد کرد.

فرماندار شهرستان سمنان با بیان اینکه یکی از راه های گردآوری اطلاعات برای تصمیم گیری انجام سرشماری است تصریح کرد: سرشماری یک طرح آمارگیری است که در آن با مراجعه به همه واحدها یا افراد جامعه مورد بررسی، اطلاعات لازم از تک تک افراد جامعه جمع آوری می شود.

سعدالدین هدف کلی سرشماری عمومی کشاورزی جمع آوری داده ها و اطلاعات در زمینه امکانات مختلف موجود در بخش های گوناگون تولیدی در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: به منظور تامین اطلاعات پایه ای مورد نیاز تدوین برنامه توسعه ای کشاورزی در سطوح مختلف کشور جمع آوری می شود.

وی با اشاره به اینکه سرشماری عمومی کشاورزی شمارش تمام واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و ثبت اطلاعات هر یک به طور جداگانه همزمان با سراسر کشور در مناطق روستایی و شهری از تاریخ پنجم مهر ماه لغایت 18 آذر ماه در 40 روز کاری در شهرستان است ادامه داد: آموزش مفاهیم و راهنماها به ماموران آمارگیری و سایر عوامل اجرایی یکی از راه های موثر در کاهش جلوگیری از بروز خطاهای غیرنمونه ای در تمام طرح های آماری و به ویژه سرشماری است.

مدیر اجرایی سرشماری عمومی جهاد کشاورزی شهرستان سمنان بررسی نتایج اطلاعات و گردآوری شده و تهیه شناسنامه آبادی را تاپایان مرداد ماه سال 94 اعلام کرد که می تواند اساس برنامه ریزی بخش کشاورزی در شهرستان باشد.

سعدالدین با اشاره به اینکه در شهرستان سمنان یک هزار و 750 هکتار گندم و یک هزار و 500 هکتار یونجه و یک هزار و 400 هکتار جو، یک هزار هکتار باغ انار، 700 هکتار ذرت و نزدیک به یک هزار هکتار صیفی جات 270 هکتار پسته و به طور کلی دو هزار و 696 هکتار محصولات باغی وجود دارد افزود: برداشت بیش از بیش از 13 هزار و 485 از محصولات باغی در سال 92 بیانگر روند توسعه باغداری و کشاورزی در شهرستان است.

وی افزود: 61 گلخانه با مساحت 180 هزار متربع و تولید بیش از 600 هزار اصله نهال و تولید بیش از 37 هزار تن تولیدات دام و طیور و آبزیان و صنایع تولیدی با فرآوری بیش از 500 تن و نزدیک به یک هزار نفر نیز در این بخش مشغول بکار هستند.

این مقام مسئول، لازمه تدوین برنامه ریزی های کلان و میان مدت و برنامه عملیاتی را در بخش کشاورزی انجام دقیق این سرشماری دانست و گفت: نبود اطلاعات کافی و مستند در بخش کشاورزی شهرستان باعث شده که ظرفیت های موجود در پتانسیل های بالقوه کشاورزی در شهرستان مغفول بماند.

مدیرکل آمار استانداری سمنان نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل ستاد استانی خواستار تامین نیروی انسانی متخصص در امارگیری و تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز منجمله وسیله نقلیه برای انجام سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان شد و تصریح کرد: بر اساس برنامه زمانبندی آموزش آمارگیران آغاز خواهد شد.

امین بیدختی با بیان اینکه ثبت اطلاعات از طریق تبلت و بر اساس نرم افزارهای طراحی شده توسط آمارگیران انجام خواهد شد گفت: این امر کمک شایانی به تسریع در جمع بندی اطلاعات خواهد داشت.

در پایان این جلسه فرماندار شهرستان سمنان و مدیرکل آمار استانداری از سایت ثبت اطلاعات سرشماری عمومی جهاد کشاورزی در فرمانداری سمنان بازدید کردند.