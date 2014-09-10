اجرای نمایش محمد رحمانیان متوقف شد/ اعتراض منتقدان نتیجه داد

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای نمایش «تک گویی برای یک تماشاگر» که براساس یک طرح جمعی با نگاهی به رمان «میزری» اثر استفن کینگ و نمایشنامه رادیویی «غروب روزهای آخر پاییز» اثر فردریش دورنمات قرار بود از 6 شهریور ماه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به صحنه برود، منتفی شد.

علی رغم اخبار منتشر شده قبلی و عقد قرارداد گروه نمایشی با فرهنگسرای نیاوران اعلام شد، این نمایش نمی تواند به صحنه برود.

در چند ماه اخیر انتقادهایی از جانب برخی هنرمندان و رسانه ها نسبت به اجراهای متعددی که محمد رحمانیان از زمان بازگشتش به ایران در سالن های مختلف تئاتری داشته منتشر شده است که به نظر می رسد همین امر یکی از دلایل توقیف این اثر نمایشی باشد. برخی از منتقدان همچنین به مضمون آثار رحمانیان ایرادهایی وارد دانسته‌اند.

در «تک گویی برای یک تماشاگر» به سرپرستی و دراماتورژی محمد رحمانیان قرار بود سه گروه دو نفره به ایفای نقش بپردازند و مخاطبان هر شب شاهد بازی دو بازیگر روی صحنه باشند. هومن برق نورد، مهتاب نصیرپور، علی سرابی، پرستو رحمانیان، اشکان خطیبی و سها سناجو بازیگران این اثر نمایشی بودند.

در همین راستا گروه نمایش «تک گویی برای یک تماشاگر» با اعلام خبر اجرا نشدن این اثر نمایشی علی رغم توافق اولیه، سپاس و اعتذار خود را از تماشاگرانی که بلیت نمایش را رزرو کرده بودند، اعلام کرده اند.