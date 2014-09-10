حركت در مسير فرهنگي بر اساس يك نقشه واحد باشد/ لزوم استفاده از ابزارهاي روز در انجام كار فرهنگي

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمدحسن معزالديني، ظهر چهارشنبه در مراسم توديع و معارفه مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد با بيان اينكه در انجام كار فرهنگي نبايد اعمال سليقه هاي شخصي، سياسي و گروهي صورت گيرد، اظهار داشت: متاسفانه تاكنون خلاف اين امر بوده و فرهنگ گرفتار سلايق مختلف شده و به همين دليل است كه تاكنون در اين عرصه كار شاخصي كه به درد مردم بخورد، انجام نشده است.

وي با تاكيد بر اينكه كار فرهنگي نيازمند شرح صدر و علم زمان است، بيان كرد: در كار فرهنگي بايد صبر و حوصله داشته و به ابزار روز مجهز باشيم در حالي كه اكنون ابزارهاي بسياري عليه ما به كار گرفته شده اند و ما در كار فرهنگي از اين ابزارها بي بهره مانده ايم.

معزالديني با اشاره به اينكه كار فرهنگي كار سختي است و بايد دل به دريا زده و سليقه هاي شخصي را كنار بگذاريم و اقتضائات زمان را در نظر بگيريم و با حفظ موازين اسلامي به پيش برويم، تصريح كرد: اسلام علم يك دوره خاص نيست و براي همه دوره ها حرف براي گفتن دارد اما كساني كه مي خواهند اين حرفها را بزنند، بايد مراقب باشند كه سنجيده سخن بگويند.

فرهنگ نمود عادات، آداب و انديشه هاي يك ملت است

امام جمعه موقت يزد با اشاره به اينكه فرهنگ مقوله غريب و مظلومي است، بيان كرد: فرهنگ نماد و نمود عادات، آداب، اخلاق، علم، انديشه، هنر و همه داشته ‌هاي يك ملت است و تمام حركات و سكناتي كه از آدمي بروز مي‌ كند، جلوه‌ هايي از فرهنگ اوست.

وي خاطرنشان كرد: فرهنگ آينه ‌اي است كه هويت و تماميت يك ملت را نشان مي‌ دهد و از آنجا كه نتيجه كار فرهنگي، فوري و آني نيست، براي بسياري از افراد كسل‌ كننده است.

امام جمعه موقت يزد تصريح كرد: ما در عرصه مسائل فرهنگي موفق نبوديم و اگر فرهنگ عبارت باشد از تعالي آرمان و حفظ آرمان ‌هاي مثبتي كه داشته ‌ايم، موفق عمل نكرده ‌ايم و واقعيت اين است كه اگر به كار فرهنگي توجه نشود، نتيجه معكوس خواهد داشت.

معزالديني خاطرنشان كرد: در كار فرهنگي بايد هدف مشخص باشد در حالي كه هدف در اين كار براي ما گم است به همين دليل برنامه ‌ريزي هايي كه مي كنيم، جواب نمي ‌دهد.

فرياد همه از روند انجام كار فرهنگي در كشور بلند است

وي تصريح كرد: سي و چند سال است كه همه داريم كار فرهنگي مي‌ كنيم و حتي نظامي ها نيز وارد انجام كارهاي فرهنگي شده اند اما باز هم فرياد همه از آنچه در فرهنگ كشور ما مي ‌گذرد، بلند است.

امام جمعه موقت يزد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اگر حال حاضر يزد را با 20 سال گذشته مقايسه كنيد، تفاوت‌ هاي بسياري خواهيد ديد، بيان كرد: بسياري از مواردي كه براي يزدي‌ ها يك ارزش بود، اكنون از كف رفته و حتي نتوانسته ‌ايم براي برخي مشاغل سنتي خود جايگزين پيدا كنيم، شهر ما شهر قنات و قنوت و قناعت است اما فرهنگ قنات‌ داري نداشته ‌ايم و قناعت نيز جاي خود را به مصرف‌ گرايي داده است.

معزالديني تصريح كرد: ما زمان شناسي را مورد غفلت قرار داده ‌ايم و فكر مي ‌كنيم اكنون هم بايد همان حرف‌ هايي را بزنيم كه 50 سال پيش مي‌ زديم در حالي كه اين نگاه جوابگوي فرهنگ نيست.

شرح صدر و علم زمانه دو عنصر اصلي در انجام كار فرهنگي هستند

وي عنوان كرد: اگر كسي با شرح صدر و علم زمان به عنوان عناصر مهم كار فرهنگي كار كند، به طور قطع به موفقيت خواهد رسيد اما اگر غير از اين باشد، كار فرهنگي به نتيجه‌ اي نخواهد رسيد چنانكه تاكنون نرسيده است.

امام جمعه موقت يزد خاطرنشان كرد: چه بخواهيم و چه نخواهيم، غيريزدي‌ ها وارد يزد شده اند و ما نمي توانيم حصاري به دور خود بكشيم تا كسي به ما نزديك نشود تا مبادا فرهنگ ما دستخوش تغيير شود بلكه هنر اين است كه فرهنگ يزدي بر آنها غلبه كند و اين جز با پافشاري بر اصول ديني ممكن نيست.

مديران توديع و معارفه شده ارشاد استان يزد

وي با اشاره به اينكه تجربه هاي موفق در حاكم كردن فرهنگ يك نفر بر يك جمع يا گروه اندك بر گروه بسيار را داريم، تصريح كرد: اگر به خاطرات امام موسي صدر مراجعه كنيد مي بينيد كه او در كشور لبنان و در كشوري كه براي او يك كشور بيگانه بود، شيعه را از حضيض به اوج رساند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد نيز در اين مراسم با تشريح علت طولاني شدن انتخاب مديركل ارشاد استان يزد بيان كرد: امروز با كمترين نگراني به استقبال مديريت مديركل انتخاب شده در عرصه فرهنگ و هنر استان يزد مي ‌رويم.

همگرايي؛‌ نياز امروز اصحاب فرهنگ و هنر استان يزد است

محمدعلي طالبي خاطرنشان كرد: نياز امروز استان يزد، همگرايي اصحاب فرهنگ و هنر و دميدن روح تعهد به همه بخش ‌هاي فرهنگ و هنر استان يزد است و با توجه به اينكه تا امروز جهت ‌گيري دولت در فرهنگ و هنر به صورت شفاف بيان شده، انتظار ما نيز در استان توجه ويژه به اين بخش است.

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد، فراهم كردن فضاي لازم براي شكوفايي فرهنگ و هنر، حفظ كرامت هنرمندان و صيانت از فرهنگ و هنر يزد را از انتظارات مديريت ارشد استان يزد از مديركل ارشاد استان يزد برشمرد و بيان داشت: يزد تافته جدا بافته از كشور نيست و همه ضوابط و معيارهاي قانوني بايد در يزد نيز اجرا شود.

طالبي خاطرنشان كرد: نظارت صحيح بر اجراي قانون پذيرفتني است اما اعمال محدوديت و دور زدن قانون پذيرفتني نيست و انتظار داريم در استان يزد، فرهنگ و هنر با محوريت قانون به پيش برود.

وي، ارتقا جايگاه ارشاد يزد به عنوان يك نهاد تاثيرگذار در عرصه فرهنگ و هنر را از انتظارات مديريت ارشد استان يزد از مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي اين استان اعلام كرد و بيان داشت: اداره ارشاد بايد ضمن بازيابي نقش فرهنگي و هنري، خود را به عنوان طلايه‌دار فرهنگ و هنر معرفي كند.

طالبي بر توجه به حمايت و كمك به ايجاد آثار فاخر هنري تاكيد كرد و افزود: در سايه اين توجه، هنر و فرهنگ يزد بايد ملي و بين‌المللي شود ضمن اينكه رسانه‌هاي استان يزد نيز بايد جايگاه واقعي خود را به دست بياورند و افكار عمومي جامعه را به سمت نشاط و اميد هدايت كنند.

شبكه نخبگان فرهنگي در يزد ايجاد شود

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد همچنين بر اجتماعي كردن هنر در استان يزد تاكيد كرد و يادآور شد: هنر كاركردهاي مختلفي از جمله ايجاد شور و نشاط اجتماعي و ... دارد كه اين كاركردها نيز بايد مدنظر قرار گيرد.

وي بر ايجاد شبكه‌ اي از نخبگان فرهنگي و هنري هم در داخل و هم در خارج از استان تاكيد كرد و افزود: اين اقدام مي ‌تواند سرمايه انباشته بزرگي در حوزه فرهنگ و هنر ايجاد كند.

طالبي، تمركزدايي از زيرساخت ها و برنامه‌هاي فرهنگي استان يزد را نيز مورد تاكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: حركت ارشاد در اين مسير نيازمند همكاري همه دستگاه‌هاي اجرايي استان يزد است و استانداري يزد به سهم خود آمادگي كامل خود را براي همكاري با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد اعلام مي‌كند.

مديركل سابق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد نيز در اين مراسم با اشاره به 10 سال كار فرهنگي در استان يزد اظهار داشت: يك دهه در استان يزد كار و زندگي كردم و خود را به نوعي يزدي مي دانم و معتقدم يزديها بايد قدر خود و فرهنگ خود را بدانند و بدانيد كه در ساير استانها از يزديها همواره به نيكي ياد مي كنند.

نگاه وزارت ارشاد براي انتخاب مديران درون سازماني شده است

بهرام عبدالحسيني با اشاره به فعاليت خود در اداره ارشاد استان يزد بيان كرد: كار در ارشاد بسيار دشوار است زيرا معتقدم ارشاد جمع اضداد است و با طيف هاي مختلف با نظرات و عقايد مختلف سر و كار داريم و سازگاري با همه اين افكار كار بسيار دشواري است.

وي كه اكنون در سمت مديركلي صدا و سيماي مركز گلستان مشغول فعاليت است، عنوان كرد: امروز خوشحالم كه نگاه وزارت ارشاد نگاهي دروني شده و مديران خود را از بدنه وزارت ارشاد انتخاب مي كند.

عبدالحسيني خاطرنشان كرد: در طول فعاليت خود در اداره ارشاد استان يزد، اتوبوسي مديريت نكردم و هر موفقيتي رخ داده، با استفاده از توان نيروهاي ارشاد در سراسر استان يزد رخ داده است.

در اين مراسم از تلاش هاي بهرام عبدالحسيني تجليل و علي غياثي به عنوان مديركل ارشاد استان يزد معرفي شد.

اين مراسم با حضور معاون وزير ارشاد، معاون امور استانهاي وزارت ارشاد، معاونان استاندار يزد و جمعي از علما، روحانيون، هنرمندان،‌ اصحاب رسانه و مسئولان استان يزد برگزار شد.