شورای شهر کرج با بهره برداری فرهنگی از جان پناه میدان شهدا موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فیروزگاه در این خصوص اظهار داشت: دو جان پناه به فاصله کمتر از چند کیلومتر در خیابان شهید بهشتی حدفاصل میدان کرج و میدان شهداء وجود دارد که در روزهای جنگ تحمیلی، هنگام حملات هوایی رژیم بعثی عراق و به صدا درآمدن آژیر خطر عابرین پیاده برای در امان ماندن از ترکش های بمباران به آنها پناه می بردند که با پایان جنگ، اکنون یکی از آنها به مرکز فروش تبدیل شده و جان پناه دیگر نیز بلااستفاده مانده است.

وی ادامه داد: به دلیل دور بودن کرج از صحنه جنگ، فضای بصری خاصی که مرتبط با هشت سال دفاع مقدس باشد و مردم را در حال و هوای فرهنگ ایثار و شهادت قرار دهد، در شهرمان موجود نیست اما دو جان پناه میدان کرج و میدان شهداء برای قدیمی ترها و نیز کودکانی که آن روزها دست در دست پدر و مادر روانه آنها می شدند تا از گزند بمباران هوایی در امان باشند، عطر و بوی جبهه می دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر از کرج به عنوان شهر سرداران شهید یاد کرد و با بیان اینکه برای حفظ هر وجب از خاک کشور در جنگ تحمیلی خون بهای سنگینی پرداخت شده است، تصریح کرد: کمیسیون فرهنگی شورای شهر و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق رایزنی و مذاکرات مشترک برای احیای فرهنگی جان پناه میدان شهداء و تبدیل آن به یکی از قطب های دفاع مقدس به جمع بندی مثبت رسیدند و مقرر شد پس از طرح لایحه در صحن علنی، مقدمات کار فراهم شود.

فیرزگاه گفت: خوشبختانه شاهد بازخورد مثبت لایحه مذکور در صحن علنی بودیم و نمایندگان مردم با رای قاطع حمایت خویش از این اقدام را اعلام کردند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه و اجرای برنامه های فرهنگی، مذهبی و دفاع مقدس از جمله تعاریف اولیه برای کارکردهای جدید جان پناه میدان شهداء است و در ادامه با بهره مندی از نظرات و مشورت نخبگان و کارشناسان فرهنگی تلاش می کنیم استفاده های بهتری از آن داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج در پایان اعلام کرد: نمایندگان مردم با این قید که جان پناه مذکور در مالکیت شهرداری کرج باقی بماند اما معاونت و سازمان فرهنگی با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن بهره برداری فرهنگی و مذهبی کنند، موافقت کرده اند.