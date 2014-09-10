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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۲۴

قبادی دانا خبر داد؛

10 میلیارد ریال برای ساخت اردوگاه امدادی در نیر تخصیص یافت

10 میلیارد ریال برای ساخت اردوگاه امدادی در نیر تخصیص یافت

نیر – خبرگزاری مهر: رييس سازمان جوانان هلال احمر كشور از اختصاص اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال برای ساخت اردوگاه کشوری امدادی در شهرستان نیر استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحيد قبادي دانا عصر چهارشنبه در بازدید از اردوگاه كشوري شهداي امدادگر شهرستان نير اضافه کرد: اعتبار منظور شده براي تسريع در ساخت اين مجتمع اختصاص می یابد.

وي با بيان اينكه وجود چنين اردوگاهي سبب برگزاري اردوهاي كشوري در اردبيل و نير مي­ شود، افزود: برگزاري چنين اردوهايي رونق گردشگري شهرستان نير را در بر خواهد داشت.

رييس سازمان جوانان هلال احمر كشور با تاکید بر اینکه اردوگاه شهداي امدادگر نير 200 نفر ظرفيت دارد، تصريح كرد: در اين اردوگاه فعاليتهاي آموزشي، امدادي، فرهنگي، ورزشي و تفريحي انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: با اتمام عمليات عمراني اردوگاه، استان اردبيل ميزبان مراسمات و همايش­هاي كشوري مثل رفاقت مهر، المپيادها، كانون­هاي دانش آموزي و طلاب باشد.

به گفته قبادي دانا در اين اردوگاه فعاليت­هاي آموزشي و فعاليت­هاي ورزشي مثل كوهنوردي و ورزش­هاي داخل سالن انجام خواهد شد.

مديرعامل جمعيت هلال احمر استان اردبيل نیز در اين بازديد تصریح كرد: تلاش مي­شود با اتمام مراحل ساخت و بهره برداري؛ ميزبان اردوهاي كشور باشيم.

بهرام غيبي با بيان اينكه يكي از ساختمان خوابگاه اين اردوگاه در هفته دولت سال 92 تكميل شده است، ادامه داد: عمليات عمراني ساير بلوك­هاي خوابگاهي، تفريحي و آموزشي اين مجتمع آغاز خواهد شد.

به گفته مديرعامل جمعيت هلال احمر استان اردبيل تلاش مي­شود ساختمان­هاي آموزشي و ورزشي اردوگاه شهداي امدادگر شهرستان نير در تابستان سال 94 به اتمام برسد.

کد مطلب 2368160

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