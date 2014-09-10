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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۱۵

حمایت شهرداری از فعالیت های فرهنگی بخش صنعت

شهردار منطقه 21 تهران گفت:«یکی از عمده مشکلاتی که مردم در موضوع خرید در کلان شهر تهران دارند مشکلات توزیع است که شبکه های زنجیره ای فروش این مشکل را حل می کنند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سلیم شهردار منطقه 21 تهران در حاشیه مراسم قرعه کشی شهر فرش در جمع خبرنگاران گفت:«در منطقه 21 حدود 2800 مجموعه صنعتی بزرگ و کوچک داریم و یکی از مجموعه های فعال که فرامنطقه ای است و خدمات برای  عموم مردم دارد مجموعه شهر فرش است که اقدام به تجمیع برندهای فرش کرده است.»

وی افزود:«عمده مشکل مردم در خرید کالاها موضوع عدم تجمیع کالاها و برندها در یک مرکز است که در صورت اقدام واحد های صنعتی برای برپایی مراکز توزیع متمرکز ما در منطقه 21 از آنها حمایت می کنیم».

شهردار منطقه 21 افزود:«مردم تهران در حال حاضر از  خدمات فروش فرش در شهر فرش بهره مند می شوند، با توجه به اینکه این مجموعه در خارج از مرکز شهر است توزیع فرش را در کلان شهر تهران آسان کرده است و شهرداری منطقه 21 هم از اقدامات و فعالیت های فرهنگی بخش های صنعتی حمایت می کند که در همین راستا ما تسهیلاتی هم به بخش های صنعتی خواهیم داد.»

کد مطلب 2368162

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