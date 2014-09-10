مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداری های کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های کردستان بعد ازظهرامروز چهارشنبه در جلسه شورای این سازمان در سالن دولت استانداری و با حضور استاندارکردستان معرفی شد.

علی اشرف شیرزادی مدیرعامل اسبق سازمان همیاری شهرداری های استان از سمت خود استعفا داد ومحمدکریم اسد بیگی به پیشنهاد رئیس شورا و با تایید تمامی اعضای این شورا به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شد.

حسین فیروزی معاون توسعه منابع انسانی استاندار کردستان و کامیاب شادمان شهردار سنندج نیز در این جلسه به عنوان دو عضو جدید هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان معرفی شدند.

یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های کردستان در این جلسه گفت: یکی از دستورکارهای این جلسه با توجه به استعفای مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان معرفی مدیرعامل جدید است.

امیر قادری عنوان کرد: رویکرد عمده در سازمان همیاری انجام فعالیت های پیمان کاری در رشته های مختلف بوده است و سعی و تلاش لازم برای تقویت فعالیت های تجاری و اقتصادی در این سازمان انجام شده است.

وی ادامه داد:ایجاد مناطق آزاد تجاری در شهرهای بانه و مریوان نوید بخش فعالیت و تقویت بیشتر سازمان همیاری شهرداری های استان است.