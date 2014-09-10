وابستگی به نفت با درآمد موقوفات کاهش یافتنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ریعی عصر چهارشنبه در بازدید از اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در سال 88 در سراسر کشور نظرسنجی علمی پژوهشی از 23 هزار نفر از زائران، مستاجرین موقوفات، مردم عادی شهر و روستا و غیره در خصوص سطح شناخت مردم و اعتماد و شاخص رضایتمندی اوقاف انجام شد، اظهار داشت: طبق نظر سنجی77 درصد مردم از مقوله وقف و مسئولیت ها و ماموریت های اوقاف اطلاع چندانی نداشتند.



وی با بیان اینکه در راستای آشنایی مردم با وقف برنامه ریزی چند ساله در دستور کار قرار گرفت تا عملکرد وقف و اوقاف را در راستای سه هدف آموزش قرآن کریم، موقوفات و بقاع متبرکه با استفاده از رسانه های جمعی به استحضار برساند و سطح شناخت مردم را به وقف و نیات و وقف های جدید ارتقا دهد، ادامه داد: در راستای هدف گذاری انجام شده در سال 89 همایش وقف و رسانه در کشور به صورت سالانه برگزار شد و مسئولان کشوری و مقامات در این همایش شرکت کردند.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه در دیدار با مراجع اعزام تقلید درخصوص اهمیت فرهنگ وقف عنوان شده که وقف مجهور است، افزود: نظر مراجع تقلید سبب شد تا سال به سال نسبت به سطح اطلاع رسانی و ظرفیت سازی و فعالیت های تبلیغی اهتمام بیشتری ایجاد شود.



ربیعی با بیان اینکه در سال های 90 و 91 مدیران اوقاف و امور خریه به دیدار مقام معظم رهبری شرفیاب شدند، عنوان کرد: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که فرهنگ وقف باید اطلاع رسانی شود و وقف نیاز های جامعه را رفع کند.

وی با بیان اینکه امروز روابط عمومی در ساختار اوقاف دارای برنامه های آموزشی، اردویی و تخصصی است، اذعان داشت: روابط عمومی اوقاف در راستای ارتباط با خبرنگاران به عنوان سفیران وقف گام برداشته است.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه پنجمین دوره آموزش مسئولان مسئولان روابط عمومی کشور در شهرستان ملایر استان همدان در حال برگزاری است اما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد، عنوان کرد: خواسته همه این است که وقف باید نقش خود را مانند سابق ایفا کند.

حسن ربیعی با بیان اینکه وقف می تواند مانند بنیاد های خیریه در کشور جایگاه واقعی خود را پیدا و بسیاری از مشکلات را رفع کند، ادامه داد: وابستگی دولت به نفت را بادرآمد موقوفات می توان کاهش داد و وقف می تواند در توزیع عادلانه ثروت نقش بسزایی ایفا کند.



وی با بیان اینکه استان همدان یکی از استان های منحصر به فرد در حوزه وقف و موقوفات در کشور است که 63 درصد شهرستان ملایر و بیش از 50 درصد شهرستان های لالجین و کبودراهنگ وقف هستند، ادامه داد: جایگاه استان در ارتباط با موقوفات بسیار ویژه است و مسئولیت اوقاف در چنین استانی سنگین است لذا روابط عمومی این استان تعامل خوبی با مطبوعات رسانه ها و صدا و سیما برقرار کرده که باید بیش از پیش تقویت شود.

مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه با توجه به پتانسیل های موجود آموزش خبرنگاران و تورهای خبرنگاری و بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه از موقوفات و تخصصی کردن وقف در موضوع رسانه خواسته های اوقاف کشور است، بیان کرد: اوقاف در سه بخش در کشور از جمله اداره امور موقوفات و ایجاد وقف های جدید و احیای وقف ها و امامزادگان و بخش برگزاری محافل و مسابقات قرآنی و حفظ قرآن فعالیت دارد.



ربیعی با بیان اینکه برگزاری محافل انس با قرآن و آموزش قرآن کریم به عهده اوقاف است که به مقام معظم رهبری تعهد شده در چهار سال یک میلیون نفر آموزش داده شوند، ادامه داد: 500 هزار نفر در دو سال اخیر ثبت نام و در کلاس های یک جز تا حفظ کل قرآن کریم شرکت کرده اند.



وی با بیان اینکه روابط عمومی سازمان باید در حوزه آموزش خبرنگاران و اصحاب رسانه در باب احکام وقف سرمایه گذاری کند و هیچ منعی وجود ندارد، اظهار داشت: اوقاف هزینه دوره های آموزشی و بازدید ها و تورهای خبری را تقبل می کندکه امید داریم در استان همدان نیز این طرح انجام شود.

مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه در رابطه با اطلاع رسانی و مشارکت رسانه ها در حوزه وقف شاهد اقداماتی هستیم، افزود: اقدامات انجام شده جزیره ای و پراکنده هستند اما همین اقدامات نیز باعث شده که تعداد وقف در کشور که 200 وقف جدید با فعالیت های اخیر رسانه ها به رشد پنج تا هشت برابری افزایش یابد.

حسن ریبعی با بیان اینکه در سال 89 حدود 800 وقف جدید، 90 تعداد هزار و 200 وقف و 91 نیز هزار و 500 وقف و در سال 92 نیز بیش از دو هزار وقف جدید صورت گرفت، ابراز داشت: افزایش تعداد وقف های جدید نشانگر نقش رسانه در تبیین این موضوع در جامعه است.

