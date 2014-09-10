زیرساختهای سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد مهیاست/ 318 هکتار زمین آماده واگذاری

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام عصر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: هم اکنون 19شهرک و ناحیه صنعتی در این استان وجود دارد که 12 مورد از این تعداد در فاز عملیاتی هستند و زیر ساختهای اولیه در آنها ایجاد شده است.

وی بیان کرد: در این 12 شهرک و ناحیه صنعتی 244 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری مستقر هستند و 140 واحد صنعتی در دست ساخت هستند.

بنام، مساحت این شهرکها و نواحی صنعتی را یک هزار و 513 هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان 648 هکتار وارد فاز عملیاتی شده است.

وی افزود: 468 هکتار زمین هم از این میزان صنعتی است که از سال 63 تاکنون 150هکتار زمین به سرمایه گذاران واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل شده را در اولویت کاری این شرکت عنوان کرد و بیان داشت: کاهش سالانه 10تا 15درصد واحدها از راکد در دستور کار این شرکت است.

مشکلات 200واحد صنعتی استان بررسی شد

وی از بررسی مشکلات واحدهای صنعتی در استان توسط یک کمیته ویژه خبرداد و بیان کرد: تاکنون مشکلات 200واحد صنعتی بررسی شده است.

بنام همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت شهرک صنعتی "دلی بجک" گفت: این شهرک صنعتی مخصوص تولید شن و ماسه است و برای انتقال واحدهای شن و ماسه آلوده کننده رودخانه بشار ایجاد شده است.

وی افزود: هم اکنون این شهرک صنعتی از همه زیرساختها لازم همچون آب، برق و جاده برخوردار است.

بنام عنوان کرد: امسال 100میلیون تومان اعتبار برای بهسازی ورودی شهرک اختصاص یافته است.