توسعه متوازن در همه نقاط شهری سیاست شورای شهر قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن شورای شهر قزوین برگزار شد اظهارداشت: در دوره چهارم فعالیت شوراها رویکرد اصلی و جهت گیری اعضاء شورا توسعه متوازن در همه زمینه ها و بخشهاست.



وی افزود: آبادانی مناطق کمتر توسعه یافته در دوران جدید در دستور کار شورای اسلامی شهر قزوین است تا بتوانیم خدمات را در همه مناطق ارائه کرده و رضایت همگانی را جلب کنیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: توجه به بافت تاریخی، جنوب شهر و بافت فرسوده و اجرای طرح های عمرانی در جنوب شهر از کارهایی است که با جدیت دنبال می شود که در این راستا کلنگ ساخت پل امام رضا(ع) با 75 میلیارد تومان اعتبار در جنوب شهر قزوین به زمین زده شد و پارک ملاعلیا نیز با سه میلیارد تومان اعتبار در این منطقه ساخته می شود که می تواند سرانه فضاهای سبز و خدمات عمرانی را افزایش دهد.



صادقی بیان کرد: تعریض محور ارتباطی منتهی به آرامستانها برای سهولت در رفت و آمد مردم بویژه در روزهای پنجشنبه از دیگر کارهای در دست اقدامی است که با تاکید شورا در اولویت قرار گرفته و انتقال میدان میوه و تره بار از داخل شهر به ضلع غربی اتوبان و در مسیر جاده رشت از دیگر کارهای در حال انجام است.



وی اضافه کرد: در خصوص توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال لازم است از همه ظرفیت های شهری بخوبی استفاده شود که بوستان باراجین از جمله مناطقی است که در جذب گردشگری نقش مهمی دارد و در فهرست طرح و توسعه قرار دارد.



سخنگوی شورای شهر قزوین تصریح کرد: سه تقاطع غیر هم سطح و پل خلیج فارس، قدس و جمهوری اسلامی با 20 میلیارد تومان، برج ملاصدرا در 9700 مترمربع زیربنا با مشارکت شهرداری و سرمایه گذاری صندوق بیمه کشاورزان و عشایر با 20 میلیارد تومان اعتبار در حال تجهیز کارگاه است که این طرح ها می تواند منبع درآمد خوبی برای شهرداری محسوب شود.



بلندمرتبه سازی بی رویه متوقف می شود



صادقی یادآورشد: با بلندمرتبه سازی بی رویه بشدت مخالفیم زیرا در گذشته طرحهایی مجوز گرفته که منطقی نیست لذا در این دوره با طرحهایی که توجیه نداشته باشد یا به مرحله اجرا نرسیده و یا در مناطق غیر مناسب ساخته شود متوقف می شود.



900 جلسه با 311 مصوبه در شورا



وی افزود: در یک سال گذشته فقط در شورای شهر قزوین با تشکیل 99 جلسه 311 مصوبه داشتیم که با احتساب کمیسیون های تخصصی شورا تعداد جلسات 367 مورد با 900 مصوبه بود.



صادقی نیارکی اظهارداشت: یکی دیگر از مسائلی که در دوره فعلی مطرح شد تقاضای الحاق روستاها به مجموعه‌های شهری بود که در این راستا چندین جلسه با استاندار، معاونان استانداری و فرماندار شهرستان قزوین برگزار شده که بر اساس تصمیمات گرفته شده الحاق اسماعیل‌آباد، یوسف‌آباد، نجف‌آباد، رشتقون، کورانه، عبدل‌آباد و مشعل‌دار به مناطق شهری قطعی شده است.



این مسئول بهسازی آسفالت مناطق جنوب شهر و اتصال فاضلاب برخی نقاط به شبکه شهری را از دیگر خدماتی دانست که باید در اولویت کارها قرار گیرد و افزود: 150 کیلیومتر از شبکه فاضلاب شهر قزوین نیازمند نوسازی و بهسازی است که شرکت آبفا قادر به تامین اعتبار آن نیست و تنها 15 کیلومتر آن چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که شهرداری برای مساعدت و مشارکت در کار اعلام آمادگی کرده تا رضایت شهروندان جلب شود.



صادقی گفت: بازسازی مناطق فرسوده و تملک واحدهای مسکونی هادی‌آباد و نواب از دیگر برنامه‌های شورای شهر قزوین است که در فاز اول 80 درصد از منازل واقع در طرح تعیین تکلیف شده که چهار میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شده که 90 درصد اعتبارات آن معادل سه میلیارد و 500 میلیون تومان جذب شده است.



سخنگوی شورای شهر قزوین افزود: در حال حاضر شهرداری وضعیت مالی مناسبی ندارد و با توقف روند ساخت و ساز و رکود خرید و فروش مسکن و خودرو دریافت عوارض و صدور پروانه بشدت کاهش یافته که طرح های عمرانی را با مشکل مواجه کرده که نیازمند تدبیر لازم برای شناسایی منابع جدید است.



وی بیان کرد: اجرای طرح های مشارکتی و اقتصادی با سرمایه گذاران داخل و خارج استان از کارهایی است که می تواند زمینه تامین منابع مالی برای تداوم اجرای طرحها را فراهم کند.



طرح توسعه حرم امامزاده حسین(ع) عملیاتی شده است



وی در خصوص طرح مهم توسعه حرم امامزاده حسین قزوین هم گفت: طرح تملک منازل اطراف محدوده امامزاده حسین (ع) آغاز شده و پس از دو دهه توقف با همکاری دستگاههای اجرایی استان مجددا فعال شده که امیدواریم با این کار ارزشمند بتوان به جذب گردشگر مذهبی در استان کمک کرد.



صادقی نیارکی یادآورشد: یک میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و مقاوم ‌سازی چاه‌های فرسوده مناطق پایین شهر و بازار که بر اثر افکن آن در ماههای گذشته شاهد کشته شدن یک نفر و بروز مشکللات متعدد بودیم از دیگر مصوبات سال گذشته شورای شهر قزوین است که از دغدغه های مردم تلقی می شود.



وی با اشاره به حادثه آتش سوزی در انبار داخل شهر قزوین هم گفت: انتقال انبارهای حاوی مواد آتش زا و خطرناک به خارج از شهر در راستای ایجاد امنیت بیشتر مردم توسط شورای شهر با جدیت پیگیری می شود که با تعیین زمان فرصت داده ایم تا شهروندان در این زمینه همکاری جدی داشته باشند.



صادقی اظهارداشت: تعیین تکلیف زمین‌های فاقد سند ساکنان منطقه عارف نیز در حال پیگیری در مراجع قانونی است و شهرداری پس از رفع این مسائل آمادگی دارد نسبت به خدمت‌ رسانی به ساکنان این منطقه اقدام کند.



وی در خصوص تعریض خیابان نسیم شمال با توجه به بار ترافیکی شدید آن هم بیان کرد: این کار نیز در دست رسیدگی است تا نظر کارشناسی ارسال و مورد بررسی قرار گیرد.

پیاده راه خیام در مرحله ر فع نواقص است



سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: پیاده راه خیام از طرحهایی است که در کلان شهرهایی مانند تبریز، اصفهان و شیراز اجرایی شده و مورد استقبال قرار گرفته و در قزوین هم با گذشت چند ماه بتدریج با رفع مشکلات کسبه نیز شاهد حضور بیشتر مردم هستند و تلاش می کنیم بتدریج این طرح با موانع کمتری بخوبی اجرایی شود.

شهرداری با 400 نوع خدمات متنوع



صادقی پاسخگویی به درخواست های مردمی در سطح شهر را مهم دانست و گفت:شهرداری بابیش از 400 نوع خدمات عمرانی، فرهنگی، رفاهی، ترافیکی با حجم گسترده ای از کار مواجه است و پاسخگویی به این نیازها در سطح بالا نیازمند مشارکت همگانی است و بروز برخی از مشکلات در کارها نیز طبیعی است اما اعضاء شورا و معاونان و مشاوران و شهردار تلاش می کنند بهترین خدمات به مردم ارائه شود.

سخنگوی شورای شهر قزوین تصریح کرد: خوشبختانه ترکیبی از افراد مجرب، متخصص، کارشناس خوشنام در شورا حضور دارند که بارعایت مصلحت مردم و شهر تصمیماتی می گیرند که به سود شهروندان است.



وی ابقای مجدد رئیس شورای شهر قزوین را به مصلحت شهروندان دانست و یادآورشد: در انتخابات اخیر هم ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر قزوین در دوره جدید مانند قبل تثبیت شد که با رای اعضاء عباس ظاهری به عنوان رئیس شورای شهر قزوین، علی فرخزاد نایب رئیس، حسین غیاثوند دبیر اول و مریم نخستین به عنوان دبیر دوم و خزانه ‌دار و اینجانب سخنگوی شورا تعیین شدند.

وی ضمن تقدیر از نقش رسانه های گروهی در تنویر افکار عمومی و انعکاس خدمات شورا و شهرداری خوساتار تداوم همکاری خبرنگاران برای بیان مشکلات و راهکار برای موفقیت اعضاء شورا در رسالت خطیر خود شد.