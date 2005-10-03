دمكرات مسيحي ها در درسدن پيروز شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه آلماني دي ولت ، ايالت درسدن ديروز شاهد برگزاري انتخابات پارلماني بود . نتايج آرا نشان مي دهد كه حزب " آنجلا مركل " رهبر حزب دمكرات مسيحي آلمان و تنها رقيب " گرهارد شرودر " در اين انتخابات حائز اكثريت آرا شده است .

مردم ايالت درسدن با 37 درصد آراء به " آندرياس لمل " كانديداي دمكرات مسيحي ها راي دادند. اين در حالي است كه "مارليز فولكرمر" كانديداي سوسيال دمكرات ها تنها 1/32 درصد آرا را به خود اختصاص داد .

گزارش ها حاكي از آن است كه 3/72 درصد از مردم درسدن در اين انتخابات شركت كرده اند .

با توجه به اين امر بايد در انتظار نتايج گفتگو ميان احزاب سياسي آلمان بود تا سرنوشت صدراعظم آتي اين كشور رقم بخورد.