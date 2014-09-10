تخلیه نخاله های ساختمانی ساماندهی شود/ ارجحیت منافع شخصی برخی افراد به مشکلات شهری مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی بعدازظهر امروز در نشست انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران که با حضور دادستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: سیاست دولت تدبیر و امید خروج از رکود اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: در این راستا دولت عزم خود را جزم کرده تا با افزایش تولیدات و کاهش تورم، مشکلات اقتصادی را کاهش دهد و تا حدودی در این مهم موفق عمل کرده به طوری که تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در سال گذشته به 14.7 درصد در سال جاری رسیده و تلاش است تورم سالانه را از 25 درصد در پایان سال به 20 درصد برساند.

این مسئول ادامه داد: رهبر معظم انقلاب سالجاری را بعنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده و همین امر نشان می دهد که اقتصاد و فرهنگ اولویت ها و دغدغه های اصلی کشور هستند و اگر کشور بخواهد در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد باید تولیدات ملی را تقویت کند، از این رو در شهرستان قدس از هرگونه سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی حمایت می شود.



فردی عنوان کرد: در راستای این تاکیدات مسئولان در قدس هر 15 روز یکبار از واحدهای صنعتی و تولیدی بازدید می کنند تا با مسایل و مشکلات این افراد آشنا شده و در صورت لزوم آنها را رفع کنند، قدس بیش از هزار و 500 واحد صنعتی و تولیدی دارد که 57 معدن شن و ماسه نیز جز این واحدها هستند، با وجود این ظرفیتها نرخ بیکاری این شهرستان حدود 14 درصد است که اگر به صورت صحیح و اصولی از منابع و امکانات استفاده شود نباید حتی یک بیکار در این شهرستان وجود داشته باشد.



فرماندار قدس افزود: با توجه به ظرفیت عظیم این واحدهای صنعتی و تولیدی در قدس، این شهرستان سهم ناچیزی از مالیات بر ارزش افزوده داشت به طوری که در سال 91 تنها دو میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به حساب این شهرستان واریز شد که با پیگیری های صورت گرفته و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استانی این رقم در سال 92 به 11 میلیارد تومان رسید و در سه ماهه نخست سال جاری هشت میلیارد تومان دریافت شد که البته هنوز تا سهم واقعی این شهرستان راه بسیاری باقی است.



وی اظهار داشت: صاحبان صنایع باید بدانند که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرستان محل استقرار آنها است زیرا این شهرستان است که امکانات و خدمات را در اختیار آنها قرار می دهد و امنیتشان را تامین می کند و آلودگی ها ناشی از فعالیتهای آنها را تحمل می کند پس استفاده از این مبلغ حق این شهرستان است نه شهرهای مجاور.



فرماندار قدس گفت: یکی از مشکلات دیگری که شهرستان با آن دست به گریبان است، ادعای مالکیت شهرداری تهران و شهریار بر نقاطی از قدس است که مشکلات بسیاری برای صاحبان صنایع بوجود آورده، البته بر اساس ماده 14 قانون تقسیمات کشوری حد و حدود قدس کاملا مشخص است و مسئولان به شدت پیگیر این مسئله هستند.



ساماندهی تخلیه نخاله های ساختمانی در یک گود مشخص



وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات تعیین یک گود مناسب برای تخلیه نخاله در شهرستان است زیرا نخاله های ریخته شده در اطراف جاده ها سیمای قدس را نازیبا جلوه می دهد، ساماندهی و دفن بهداشتی نخاله ها در حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان بسیار مهم است البته باید نظارت صورت گیرد تا از شهرهای مجاور در این گود نخاله تخلیه نشود.



فردی گفت: اگر مجوزهای طولانی مدت برای برداشت معادن صادر شود، معادن اصول فنی را بهتر رعایت می کنند و دولت نیز به سهم خود می رسد از مسئولان صنعت، معدن و تجارت تقاضا می شود که مجوزهای این معادن را به صورت یکساله تمدید کند، همچنین اگر سوخت مورد نیاز معادن از طریق دولتی و شرکت پخش تامین شود از خرید و فروش غیرمجاز و قاچاق سوخت نیز جلوگیری خواهد شد.



وی افزود: اداره راه و شهرسازی با همکاری راهور نقشه مناسبی برای اصلاح هندسی میدان معادن و مسیر تردد کامیون های معادن و صنایع تهیه کند و با همکاری اعضای انجمن این مسیر آماده شود تا هم مشکلات آنها رفع شود و هم آلودگی ناشی از تردد در مسیرهای خاکی کاهش یابد.



این مسئول ادامه داد: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نیز هشت معدن شن و ماسه دارد که در حال برداشت هستند اما هیچ گونه حق و حقوق دولت را پرداخت نمی کنند که انتظار می رود مسئولان اوقاف پاسخگوی این مسئله باشند.



گره خوردن منافع شخصی برخی افراد با مشکلات شهری مشکل ساز شده است



در ادامه این نشست دادستان قدس اظهار داشت: یکی از معضلات اصلی شهر نبود یک گود برای تخلیه نخاله ها در سطح شهرستان است، متاسفانه برخی از افراد برای حفظ منافع خود از رفع مشکلات شهرستانی جلوگیری می کنند و گاهی مواقع برخی افراد سودجو مشکلات افراد خاصی را بر مشکلات مردم و شهرستان ارجحیت می دهند.



کریم حبیب پروین افزود: از همین تریبون اعلام می کنم که اگر کسی با چنین مشکلی برخورد کرد به دادسرای عمومی انقلاب اطلاع دهد و دادسرا به طور قطع با افراد متخلف به صورت جدی و قاطعانه برخورد خواهد کرد زیرا منافع مردم و شهرستان بر هر گونه رابطه ارجحیت دارد.



وی ادامه داد: برای حل این مشکلات باید یک گود مشخص و افرادی هم برای نظارت برآن و جلوگیری از تخلیه کامیون های شهرهای مجاور در گود در نظر گرفته شود، همچنین مسیر تردد کامیونهای معادن و صنایع آسفالت تا ریزگردها و ذرات گردو خاک و آلودگی ناشی از آنها در فضا کمتر شود.



این مسئول عنوان کرد: در ابتدای فعالیت دادسرای عمومی انقلاب در قدس تمامی معدن دارها در جلسه ایی توجیه شدند تا برداشت غیرقانونی نداشته باشند و تمامی مدارک آنها مورد بررسی قرار گرفت و کسانی که مشکل داشتند به ادارات ذیربط ارجاع داده شدند تا مشکلاتشان برطرف شود.

صدور و تمدید مجوز برداشت طولانی مدت از خواسته های معدن داران قدس است

همچنین در ادامه این جلسه مدیرعامل انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران اعلام کرد: معادن در این منطقه مشکلات گوناگونی دارند که تلاش شده آنها را دسته بندی کرده و به مسئولان مربوطه ارجاع دهیم تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

علی تاجیک افزود: بخش محیط زیست شامل حل مشکلات پسماند و نخاله های ساختمانی و جلوگیری از تخلیه نخاله شهرهای مجاور در این منطقه است، ساماندهی گودهای نخاله، نصب تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر عدم تخلیه نخاله، پاکسازی منطقه از نخاله، ایجاد فضای سبز و ... است.

وی ادامه داد: در بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از خواسته های معادن صدور و تمدید مجوز برداشت برای مدت سه سال است، همچنین تسریع در صدور پروانه های بلندمدت بهره برداری، حل مشکل گازوئیل حداقل برای هر معدن ماهانه 30 هزار لیتر، ایجاد راه حلی برای تخصیص حداکثری درآمدهای معدنی قدس به خود شهرستان، حل مشکل دخالت های نابه جا و غیرقانونی شهرداری منطقه 18 در حوزه نفوذ و تقسیمات شهرستانهای قدس و شهریار و ... از دیگر مشکلات هستند.