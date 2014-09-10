هشدار روسیه درباره حمله یکجانبه آمریکا به داعش در خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل درباره تصمیم یکجانبه "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا برای حمله به داعش در خاک سوریه هشدار داد.

وی تاکید کرد: تصمیم یکجانبه آمریکا برای هدف قراردادن مواضع داعش در خاک سوریه، بدون موافقت دمشق، همکاریهای بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم را تحت الشعاع قرار می دهد.

چورکین همچنین درباره انجام تحقیقات جامع بین المللی درباره سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی در جنوب شرقی اوکراین ابراز نگرانی کرد.

وی درباره تلاشها برای حل بحران اوکراین نیز اظهار داشت: روسیه ضرورتی برای تشکیل کمیته مشترک به منظور حل این بحران، نمی بیند.