تیم نخبگان مهارتی استان سمنان به اردوی مسابقات جهانی برزیل 2015 راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمودی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از درخشش جوانان این استان در پانزدهمین المپیاد ملی مهارت با کسب پنج مدال و سه دیپلم افتخار و راهیابی به اردوی مسابقات جهانی برزیل 2015 خبر داد و افزود: تیم نخبگان مهارتی استان به رغم کمبود بودجه و امکانات با کسب 496.299 امتیاز پس از 14 سال رکورد را در این دوره از مسابقات شکست و رتبه پنجم کشور در میانگین امتیازات مدال را از آن خود کرد.

وی ادامه داد: مرحله کشوری پانزدهمین دوره المپیاد ملی مهارت – انتخابی مسابقات جهانی برزیل 2015 با حضور 553 نفر شامل 473 نفر مرد و 80 نفر زن از نهم تا دوازدهم شهریور در استان البرز برگزار شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با اشاره به اینکه 13 کارآموز نخبه پس از رقابت در مراحل شهرستانی و استانی این دوره از مسابقات به مرحله کشوری راه یافتند ادامه داد: این افراد در 13 رشته شامل طراحی مهندسی مکانیک، تراش CNC، فرز CNC، تاسیسات الکتریکی، جواهر سازی، فناوری طراحی گرافیک، فناوری مد، قنادی، فناوری اتومبیل، آشپزی، نقاشی خودرو، آجرچینی و کابینت سازی به رقابت پرداختند.

به گفته محمودی در این رقابتها مجید معصومی در رشته فرزCNC، سیدحسین مهدوی لله لو در رشته جواهرسازی و سعید چلیکی فولادیدر رشته قنادی با کسب مدال نقره، مرضیه صادقی در رشته آشپزی و پوریا ذبیحی در رشته تراش CNC با کسب مدال برنز و سید محمد رضا خاتمی در رشته طراحی مهندسی مکانیک، سیده رقیه موسوی در رشته فناوری طراحی گرافیک و راضیه تاجیک در رشته فناوری مد با کسب دیپلم افتخار در این دوره از مسابقات برای استان سمنان افتخار آفریدند.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی مهارت (WSI) به طور سالانه مسابقات ملی مهارت را در کشور برگزار و برگزیدگان آن را برای شرکت در مسابقات جهانی مهارت که هر دو سال یکبار در یکی از کشورها برگزار می شود، اعزام می کند.

برگزیدگان نهایی چهاردهمین و پانزدهمین مسابقات ملی مهارت در چند رشته منتخب به چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت که در سال 2015 در کشور برزیل برگزار می شود، اعزام خواهند شد.