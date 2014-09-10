روحانی عضو خارجی آکادمی علوم تاجیکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی آکادمی علوم تاجیکستان شامگاه چهارشنبه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ایران را به عنوان عضو خارجی این آکادمی اعلام کرد.



در این مراسم اساتید آکامی علوم تاجیکستان پس از اعلام نام دکتر روحانی به عنوان عضو خارجی این آکادمی ، یکصدا به تشویق رییس جمهوری ایران پرداختند.

روحانی سومین ایرانی است که تاکنون به عنوان عضو خارجی این آکادمی انتخاب می شود.

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و رضا داوری اردکانی دو ایرانی هستند که پیش از این برای عضویت این آکادمی انتخاب شده اند.

رییس آکادمی علوم تاجیکستان در این مراسم همچنین لباس زرین ویژه اعضای رسمی این آکادمی را به دکتر روحانی اهدا کرد.