شانزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني شناي نونهالان كشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" شانزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني شناي نونهالان استان تهران ويژه بانوان درگروههاي سني 12-11 سال و 14-13 سال در استخر سرپرشيده شهيد قيانوري درقالب13 تيم و86 شناگر برگزارشد. دراين مسابقه كه با حضورقهرمانان برتراستان تهران توام بود، تيم شناي باشگاه هاي الف ، به مقام نخست و تيم شناي حجاب الف ، به مقام دوم و تيم شناي دانشگاه آزاد الف ، به مقام سوم مسابقات نائل آمدند.

شايان ذكراست كه درپايان مسابقات به كليه نفرات برترجام ، مدال و حكم قهرماني اهداشد.