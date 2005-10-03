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۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۱

شانزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني شناي نونهالان كشور برگزار شد

شانزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني شناي نونهالان كشور به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" شانزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني شناي نونهالان استان تهران ويژه بانوان درگروههاي سني 12-11 سال و 14-13 سال در استخر سرپرشيده شهيد قيانوري درقالب13 تيم و86 شناگر برگزارشد. دراين مسابقه كه با حضورقهرمانان برتراستان تهران توام بود، تيم شناي باشگاه هاي الف ، به مقام نخست و تيم شناي حجاب الف ، به مقام دوم و تيم شناي دانشگاه آزاد الف ، به مقام سوم مسابقات نائل آمدند.
شايان ذكراست كه درپايان مسابقات به كليه نفرات برترجام ، مدال و حكم قهرماني اهداشد.

کد مطلب 236826

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