واحدهاي پتروشيمي در ايران 12 ماه ديرتر از استاندارها به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرنگار اعزامي به ماهشهر ، سيد محسن تسلطي درباره وضعيت طرحهاي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و حضور بخش خصوصي در منطقه گفت : حضور بخش خصوصي در منطقه به چند دسته تقسيم مي شود، دسته اول سرمايه گذاراني كه براي ايجاد طرحهاي پتروشيمي حضور مي يابند و دسته دوم نيز براي ايجاد صنايع پايين دستي سرمايه گذاري مي كنند .

وي افزود : دركنار اين دو گروه نيز سرمايه گذاراني فعاليت مي كنند كه به توسعه صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي كمك مي كنند .

وي خاطرنشان كرد: با تحقق اهداف برنامه دوم و سوم ، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي هنوز ظرفيت جذب يك ميليارد دلار سرمايه گذاري را دارد .

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي درباره واگذاري زمين به سرمايه گذاران گفت : قيمت زمين در اين منطقه بستگي به نوع كاربري آن دارد اما حداقل قيمت زمين در اين منطقه متري 13 هزار و حداكثر نيز 25 هزار تومان است .

وي با اشاره به تسهيلات واگذاري زمين در منطقه به سرمايه گذاران گفت : واگذاري زمين در اين منطقه نيازمند هيچ گونه توصيه و كار اداري خاص نيست؛ اما صنعت و كاربري آن مهم است .

وي وسعت منطقه را دو هزار هكتار عنوان كرد و گفت : از اين ميزان 1100 هكتار قابل واگذاري است كه 800 هكتار از اين ميزان واگذار شده است و 900 هكتار نيز به فضاي سبز ، حريم ها ، كريدور و احداث كريدورهاي تاسيساتي و آب هاي منطقه اي اختصاص دارد .

وي افزود : در اين منطقه 10 درصد از قيمت زمين از سرمايه گذاران دريافت مي شود و سرمايه گذار مابقي آن را نيز به صورت اقساطي پرداخت مي كند .

وي با اشاره به معافيت هاي مالياتي گفت : از آنجا كه اين منطقه كمتر توسعه يافته محسوب مي شود معافيت هاي 4 تا 8 ساله اعمال مي شود .

وي گفت : درصورت به اتمام رسيدن همه طرحها و پروژه ها پيش بيني 5 ميليارد دلار درآمد ساليانه را در اين منطقه داريم .