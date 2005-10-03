اجراي آثار بكت در ايران بررسي شد

"پروفسور احمد كاميابي مسك"، بكت شناس ايراني كه به عنوان نماينده ايران و به دعوت انجمن جهاني بكت شناسان در اين كنفرانس شركت كرده بود، گفت : اين نشست كه در 9 بخش و درهر بخش 4 سخنراني از اساتيد دانشگاههاي معتبر دنيا برگزار شد، به بررسي حضور بكت درتاريخ، ثانيه گذاري ها و تقابلها، حضور بكت در2 زبان انگليسي و فرانسه، حضور جسم و بدن در آثار بكت، حضور فلسفي بكت، حضور بكت در چند زماني هنرها، حضور بكت در جستجوي زيبا شناسي، حضور و اجرا در آثار بكت، حضور بكت در نزد ادامه دهندگان راهش، حضور و غيابها در پايانها و ميزگردهاي پاياني پرداختند .



وي افزود: در اين كنفرانس 10 روزه كه در يكي از دهكده هاي فرانسه برگزار شد، من نيز مقاله اي پيرامون حضور بكت در ايران، پذيرفتن آثار بكت ،ترجمه آثارش در ايران ، برداشت روشنفكران وجوانان ما از آثار بكت ، به بررسي پنج اجراي هنرمندان ما از نمايشنامه معروف بكت " در انتظارگودو" پرداختم .









صحنه اي از نمايش " گودو مي آيد " به كارگرداني ايرج محرمي

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: استقبال اساتيد كشور هاي مختلف از اين نمايشهاي ايراني به ويژه نمايش " گودو مي آيد" ايرج محرمي كه در آن نگاهي به شخصيتها و " تم " در انتظار گودو شده است ، بسيار جالب توجه بود، به طوري كه آنها خواستار نمايش فيلم اين تئاتر در حاشيه نشست شدند، اما متأسفانه به دليل مشكلات فني كه ايجاد شد امكان ديدن فيلم اين تئاتر فراهم نشد.

وي در ادامه گفت : به ويژه " تام كوزينو" عضو هيأت رئيسه انجمن بكت شناسان و استاد دانشگاه اوهايو آمريكا خيلي مايل به تماشاي اين فيلم بود واز طرح اين نمايش بسيار استقبال كرد.



"پروفسور كاميابي مسك " افزود : علاوه بر " گودو مي آيد" به كارگرداني ايرج محرمي ، 4 اجراي " در انتظار گودو"ي ايراني طي سالهاي اخير به كارگرداني "علي اكبر عليزاد" ، "وحيد رهباني" ، "قاضي زاده" واجراي گروه رولان به كارگرداني حسين درويشي نيز بررسي شد و قستمي از فيلم تئاتر قاضي زاده و درويشي را نيز نمايش دادم .

وي متذكر شد: براي اين اساتيد خيلي جالب بود كه هنرمندان جوان ايراني در زمينه آثار بكت خلاقيتهاي اين گونه اي دارند آن هم در مورد نمايشنامه اي كه بكت حتي با تغيير رنگ و دكور آن مخالف بود و يك بار به همين خاطر جلوي يك اجراي آن را در تئاتر "كمدي فرانسيس " را گرفت .



كاميابي مسك گفت : درتمام دنيا به دليل رعايت قانون كپي رايت به ويژه در مورداجراي نمايشنامه هاي بكت امكان ارائه اين گونه اجراها وجود ندارد.

