قدومي بر ضرورت ادامه مقاومت مردم فلسطين تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه البيان، فاروق قدومي رئيس بخش سياسي سازمان آزادي بخش فلسطين ودبيركميته مركزي جنبش فتح تاكيد كرد: مردم فلسطين تصميم خود را براي براي ادامه راه مقاومت تا زمان تشكيل دولت مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شريف گرفته اند .

وي كه در مراسم بزرگداشت شهيدان فلسطيني درفاجعه حمله نظاميان اسرائيلي به منطقه حمام الشط محل فرماندهي تشكيلات خودگردان فلسطين در تونس سخن مي گفت، افزود: با اينكه مردم فلسطين در راه مبارزه خود شهيدان زيادي را تقديم كرده اند اما همچنان مصمم به ادامه اين راه تا زمان پيروزي كامل ونيز تشكيل دولت مستقل فلسطيني به پايتختي قدس هستند.

قدومي تاكيد كرد: فرزندان مردم فلسطين كه اسرائيل را مجبوربه فرار از نوار غزه كرده اند، مي خواهند به مبارزه خود تا زمان عقب نشيني نظاميان اسرائيلي از كرانه باختري رود اردن و قدس شريف وبازگشت همه آوارگان فلسطيني به خانه و كاشانه خود و نيز تشكيل دولت مستقل به پايتختي قدس شريف ادامه دهند.