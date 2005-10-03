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۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

به بهانه مبارزه با افراط گرايي و تروريسم ؛

ناتو استفاده از پايگاه هوايي قرقيزستان را افزايش خواهد داد

به گفته نماينده ويژه ناتو در آسياي ميانه و قفقاز، كشورهاي عضو ناتو در نظر دارند كه استفاده از پايگاه نظامي فرودگاه ماناس بيشكك را براي عمليات ضد تروريستي افزايش دهند .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازاينترفاكس ، رابرت سيمونزRobert Simmons نماينده ويژه دبيركل ناتودرآسياي ميانه و قفقاز امروز در يك كنفرانس خبري در بيشكك پايتخت قرقيزستان اظهارداشت كه استفاده از اين پايگاه هوايي افزايش خواهد يافت .  

وي افزود : ناتو و آمريكا قصد دارند كه به حضور نظامي خود در افغانستان تا اتمام برقراري صلح در اين كشور ادامه دهند .

سيمونزمدعي شد : تلاش ناتو درافغانستان به جلوگيري از گسترش افراط گرايي در آسياي ميانه و جهان كمك مي كند .

نماينده ويژه دبيركل ناتو همچنين تصريح كرد كه تا تحقق اين امر ، آمريكا و ناتو از پايگاه هاي نظامي در آسياي ميانه به منظور حمايت ازنيروهاي خود در افغانستان استفاده خواهند كرد .

گفتني است آمريكا نيزهم اكنون درپايگاه نظامي خان آباد درازبكستان حضوردارد اما دولت اين كشور از آمريكا خواسته است كه ظرف 180 روز نيروهاي خود رااز آنجا خارج كند .  
کد مطلب 236855

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