ناتو استفاده از پايگاه هوايي قرقيزستان را افزايش خواهد داد

به گفته نماينده ويژه ناتو در آسياي ميانه و قفقاز، كشورهاي عضو ناتو در نظر دارند كه استفاده از پايگاه نظامي فرودگاه ماناس بيشكك را براي عمليات ضد تروريستي افزايش دهند .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازاينترفاكس ، رابرت سيمونزRobert Simmons نماينده ويژه دبيركل ناتودرآسياي ميانه و قفقاز امروز در يك كنفرانس خبري در بيشكك پايتخت قرقيزستان اظهارداشت كه استفاده از اين پايگاه هوايي افزايش خواهد يافت .



وي افزود : ناتو و آمريكا قصد دارند كه به حضور نظامي خود در افغانستان تا اتمام برقراري صلح در اين كشور ادامه دهند .



سيمونزمدعي شد : تلاش ناتو درافغانستان به جلوگيري از گسترش افراط گرايي در آسياي ميانه و جهان كمك مي كند .



نماينده ويژه دبيركل ناتو همچنين تصريح كرد كه تا تحقق اين امر ، آمريكا و ناتو از پايگاه هاي نظامي در آسياي ميانه به منظور حمايت ازنيروهاي خود در افغانستان استفاده خواهند كرد .



گفتني است آمريكا نيزهم اكنون درپايگاه نظامي خان آباد درازبكستان حضوردارد اما دولت اين كشور از آمريكا خواسته است كه ظرف 180 روز نيروهاي خود رااز آنجا خارج كند .