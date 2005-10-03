عضويت در شوراي شهر شغل به حساب نمي آيد// عملكرد نيروي انتظامي احساس امنيت را در جامعه افزايش داده است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمدرضا باهنر در حاشيه بازديد از نمايشگاه نيروي انتظامي كه در محل مجلس برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب اظهار داشت : به عقيده من مسئوليت همزمان اعضاي شوراي شهر و دولت شغل محسوب نمي شود چرا كه كار در شوراي شهر تمام وقت نيست و هفته اي يكي دو جلسه بيشتر جلسه ندارند بنابراين مي توانند شغل ديگري داشته باشند و در نهايت اين مجلس است كه بايد به اين مساله پاسخ حقوقي دهد.

نماينده كرمان از رسيدن طرح تفسير قانون و وظايف شوراي شهر به هيات رئيسه مجلس اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: من هنوز شخصا اين طرح را مشاهده نكرده ام.

باهنر در پاسخ به سوالي مبني بر انتقاد به انتصابات در وزارت كشور اظهار داشت: از انتقادات خبر ندارم اما ميزان آراي وزراي دولت احمدي نژاد در راي اعتماد از مجلس متفاوت بود، در نتيجه امروز كساني كه آراي كمتري دارند بايد بيشتر مواظب رفتار خود باشند.

وي تصريح كرد: در هر صورت ارتباط مجلس با دولت بايد دوستانه، همگرا و همسو و در عين حال بسيار جدي باشد. ما معتقديم بايد از اختياراتمان استفاده كنيم و پاسخگوي اختياراتمان هم باشيم و اميدوارم بتوانيم اين خط مشي را ادامه دهيم.

نايب رييس اول مجلس در بازديد از نمايشگاه نيروي انتظامي عملكرد اين نهاد را اميدواركننده دانست و گفت: كارهاي انجام شده بسيار اميدواركننده است اما به نظر مي رسد فهرست كارهاي انجام نشده طولاني تر از كارهاي انجام شده باشد.

وي افزود: نيروي انتظامي در سالهاي اخير با توجه به امكانات محدودي كه در اختيار داشته به نظر مي رسد تحولات زيادي انجام داده و افكار عمومي هم ناجا را مامن خود تلقي مي كنند.

باهنر در پايان نوآوري هاي نيروي انتظامي از جمله پليس 110 و تلفن 197 را حركت هاي مثبت ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: انجام اين فعاليت هاي سمبليك در بالا بردن احساس امنيت در جامعه كمك مي كند، زيرا براي افراد جامعه ما احساس امنيت از امنيت مهمتر است.