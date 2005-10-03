زوهاني: اين بزرگترين بدشانسي دوران ورزشي ام بود

به گزارش خبرنگار" مهر" حميد زوهاني در نيمه اول ديدار صباباتري مقابل راه آهن دچارمصدوميت شديد ازناحيه زانو شد و بلافاصله به بيمارستان منتقل شد.

پس ازمعاينات لازم مشخص شد رباط صليبي ومينيسك پاي او پاره شده است وبايد پاي مصدومش را به تيغ جراحان بسپارد. زوهاني روزشنبه در بيمارستان آذرتهران زيرنظر دكترفريد تحت عمل جراحي قرارگرفت وفردا نيزمرخص خواهد شد.

مهاجم تيم فوتبال صباباتري درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن ابرازتاسف از اين اتفاق گفت: درحاليكه روزبه روز آماده ترمي شدم اما اين مصدوميت باعث شد حدود شش ماه ازفوتبال دورباشم.

حميد زوهاني ادامه داد: با تشخيص پزشكان بايد پنج تا شش ماه استراحت كنم وپس ازپشت سرگذاشتن تمرينات ويژه پا به توپ شوم.

زوهاني ازاين مصدوميت به عنوان بزرگترين بدشانسي دوران ورزشي خود ياد كرد وافزود: من براي حضوردر رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا به همراه صباباتري برنامه هاي ويژه اي داشتم و اميدوارم بودم دررقابتهاي ليگ نيزخوب كار كنم تا به تيم ملي دعوت شوم، اما متاسفانه اين بدشانسي باعث شد اين دوفرصت را ازدست بدهم.

مهاجم تيم فوتبال صباباتري درپايان ابراز اميدواري كرد: اين تيم بتواند در ادامه رقابتهاي ليگ برتربه نتايج قابل قبولي دست يابد.