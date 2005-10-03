ظرفيت پذيرش در آزمون دستياري تغيير مي كند // دريافت وجه بابت انتقال دانشجويان روزانه توجيه قانوني ندارد // برگزاري آزمون ارتقاي دستياري به دانشگاه هاي علوم پزشكي واگذار مي شود

به گزارش خبرنگار سرويس علوم پزشكي گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر محمد علي محققي صبح امروز در نشست فوق العاده روساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور كه در وزارت بهداشت برگزار شد افزود: ترويج ارزشها در رديف امر به معروف و نهي از منكر است و بايد همه افراد در مسئوليت هاي خود به آن توجه كنند. در حال حاضر در معاونت دانشجويي وزارت بهداشت مساله امور فرهنگي و رفاهي دانشجويان در حال برنامه ريزي است و با سياست هاي متعامل بين همه دستگاهها به عنوان اولين موضوع پيشنهادي براي طرح در شوراي سياستگذاري مطرح مي شود.

وي با اشاره به مسائل و چالش هاي پيش روي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور گفت: مساله دوم و مورد اهميت در دانشگاهها مساله ظرفيت پذيرش دستيار دوره تخصصي است.

معاون وزير بهداشت تصريح كرد : در دوره هاي گذشته بر مبناي مطالعه و پيش بيني نيازها اين ظرفيت ها تعيين شده اما اين مساله كاستي هايي دارد و به علت برخي نظرات سليقه اي ناكارآمدي نيروي انساني را سبب شده است، به همين دليل نيروي انساني كه به مناطق محروم اعزام مي شدند نمي توانند دوره هاي تخصصي را در آن مناطق انجام دهند كه خود اين مساله طبعا موجب دوري ما از عدالت در برخورداري مردم از خدمات تخصصي مي شود.

وي يادآور شد : به طور مثال خدماتي مانند جراحي اعصاب، چشم پزشكي و ارتوپدي جايگاهي در استان هاي محروم ندارند و جايشان خالي است.

محققي تصريح كرد: براي حل اين مساله در ابتدا بايد راهكارهاي كوتاه مدت ارايه شود اما براي آينده نيز به طور حتم بايد چاره انديشي دقيقي صورت گيرد و راه حل اين موضوع تجديد نظر در ظرفيت پذيرش دوره هاي تخصصي است.

معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت ادامه داد: اين مساله در سطح وزارتخانه در حال بررسي است و در ظرفيت هاي آزمون دستياري كه توسط كميته كارشناسي بررسي شده با همكاري دانشگاهها و بخصوص دانشگاههاي مجري قطعا تغييراتي حاصل خواهد شد. به طور مثال به زودي رشته جراحي اعصاب در دانشگاه جندي شاپور راه اندازي مي شود.

وي تاكيد كرد : در ساير زمينه هاي تقويت نيروي انساني بايد بسيار عميق عمل كنيم تا بر اساس نياز كشور اعمال نظر شود تا در نهايت با دو مساله بيكاري نيروي انساني و كمبود پزشكان متخصص در مناطق محروم مواجه نشويم.

محققي خاطرنشان كرد: توزيع نيروي انساني و گزينش بومي به ثبات اين مساله كمك مي كند.

وي با اشاره به موضوع آزمون هاي متمركز يادآور شد: برخي از آزمون ها بايد به صورت ملي برگزار شود اما در طيف وسيع بايد تجديد نظري صورت گيرد تا برخي از آزمون ها از جمله آزمون ارتقاي دستياري توسط دانشگاههاي علوم پزشكي انجام شود. اما در صورت انجام اين مساله توسط دانشگاهها نيز كيفيت، امنيت و صحت علمي توسط وزارت بهداشت كنترل مي شود تا وزارتخانه براي امور مهمتر و برنامه ريزي فرصت كافي داشته باشد.

معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت، همكاري در امور آموزشي ميان دانشگاه هاي تيپ يك و دو و سه را خواستار شد و افزود: برخي از دانشگاهها داراي رشد ناكافي هستند. دانشگاه هاي جديدالتاسيس بايد با همكاري هاي لازم علمي، فرهنگي و تبادل نيروي انساني به رشد مناسبي برسند زيرا همه از جمله سرمايه هاي فرهنگي نظام بوده و به بيت المال اسلامي تعلق دارد.

وي با اشاره به دستاوردهاي علمي كشور در دانش هسته اي تصريح كرد: هر پيشرفت علمي در كشور ما از سوي كشورهاي قدرتمند و زورگوي جهان قابل تحمل نيست و ما بايد خودمان در جايگاه دفاع از دستاوردهاي ملت قرار گيريم.

محققي با اشاره به آيين نامه تسهيل نقل و انتقال دانشجويان گفت: با توجه به ابلاغ اين آيين نامه از سوي شوراي انقلاب فرهنگي دانشگاهها با مسووليت هايي كه دارند بايد پاسخگوي مناسب به مردم باشند. روساي دانشگاهها متوجه باشند كه افراد بسياري به آنها مراجعه مي كنند و پيگيري قضيه خواهند بود و موجب وقت گيري بسياري از مسوولين خواهد شد. اين آيين نامه در ترم تحصيلي جاري قابل اجرا است و قطعا وزارتخانه هاي بهداشت، علوم و دانشگاه آزاد تنش هايي را نيز خواهند داشت.

وي افزود: در بخشي از اين آيين نامه مذكور ضرورت گذراندن تعدادي از واحدها در دانشگاه مبدا از ميان رفته و تسهيلاتي براي پسران متاهل نيز در نظر گرفته شده است.

محققي يادآور شد : با توجه به مشكلاتي كه اجراي اين آيين نامه براي دانشگاهها خواهد داشت از روساي دانشگاهها خواسته مي شود با ديد مثبت و در جهت حل مشكلات دانشجويان به اين موضوع نگاه كنند. البته قابل توجه است كه اين آيين نامه براي سال 84 است و براي سال 85 فرصت برنامه ريزي بهتري وجود دارد.

وي موضوع چالش برانگيز ناهماهنگ بودن اخذ شهريه و مبالغي جهت انتقال دانشجويان به دانشگاههاي مختلف را از ديگر مسايل دانشگاههاي علوم پزشكي خواند و افزود: دريافت وجه بابت انتقال دانشجويان روزانه توجيه قانوني ندارد و تعرفه هايي كه وجود دارد و برخي از هيات هاي امنا آن را تصويب كرده اند پيشنهاد مي شود براي دانشجويان روزانه داخل كشور استفاده نشود.