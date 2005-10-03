تصميم اخير دولت وضعيت بازار سيمان را آشفته تر مي كند

سيد محمود ابطحي درگفت وگو با خبرنگار"مهر" با بيان اين مطلب،افزود:بزرگترين مشكلي كه درصنعت سيمان وجود دارد بحث عدم هماهنگي بين عرضه وتقاضا است ودرحال حاضر سيمان مورد نياز كشور حدود سه ميليون تن از توليد آن در كشور بيشتراست.

وي با بيان اينكه بردن سيمان در سبد حمايتي وكاهش قيمت آن مشكلي را حل نمي كند،اظهارداشت: اين امرسبب خواهد شد شركت هايي كه بخشي ازمنابع خود را صرف پروژه هاي توسعه اي مي كنند با كمبود منابع مواجه شده و وضعيت بازار كه مي تواند با اجراي پروژهاي توسعه اي بهبود يابد آشفته ترخواهد شد.

ابطحي تاكيد كرد: به دليل كمبود توليد سيمان نسبت به تقاضاي آن برخي افراد سودجو آشفتگي خاصي دربازار ايجاد كرده اند و ازطرفي كوتاه كردن دست واسطه گران وعرضه مناسب سيمان براي دولت با قرار گرفتن سيمان در سبد حمايتي بسيار دشوار خواهد بود.

وي تصريح كرد: با قراردادن سيمان درسبد حمايتي وكاهش قيمت آن فاصله قيمت عرضه با قيمت بازارسياه بيشترشده واين امر واسطه گران بيشتري را به سمت بازارجذب كرده وآشفتگي بسيار شديدي در آن ايجاد خواهد كرد.

ابطحي خاطرنشان كرد: براي رفع اين مشكل بايد با فشار مضاعف زمان ساخت كارخانه هاي سيمان دركشور را كم كنيم و پروژه هاي نيمه تمام را مانند سيمان كاشان ويزد به سرعت به پايان برسانيم.

عضوكميسيون صنايع ومعادن كشور،افزود: همچنين براي جبران كمبود هاي بازار بايد جلوي صادرات سيمان گرفته شده و سيمان لازم به سرعت از خارج كشور وارد شود.