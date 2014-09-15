ایجاد سیستم مانیتورینگ در بوستانهای پایتخت/ توسعه پلیس پارک برای امنیت بوستانها

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد پلیس پارک و کوهستان در زمان مسئولیت وی در پلیس تهران، گفت: تامین امنیت مکانهای تفریحی مانند بوستانها و... وظیفه مدیریت شهری و پلیس است و هر دو با مشارکت یکدیگر برای افزایش وتامین امنیت تفرجگاه ها باید تلاش کنند.

وی ادامه داد: مدیریت شهری می تواند با روشنایی ،بازپیرایی و بهینه کردن فضای بوستانها در تامین امنیت این مکانها موثر باشد . اگر پارکی از روشنایی مطلوب برخورد نباشد تبدیل به یک فضای ناامن می شود.

طلایی با اشاره به تلاش برای ایجاد سیستم مانیتورینگ پارکها در زمان مسئو لیتش در پلیس تهران گفت: در حال حاضر پلیس پارک در برخی از بوستانهای بزرگ مستقر است اما معتقدم باید سیستم مانتیورینگ پارکها ایجاد شود تا همه فضاهای داخل یک پارک از جمله فضاهای بی دفاع اش کنترل شود تا امکان وقوع بزه وجود نداشته باشد این کاری است که شهرداری می تواند درایجادش کمک کند.

به گفته وی، تامین امنیت عمومی پارک و بوستانها به عهده پلیس است که در برخی از بوستانهای بزرگ مانند لویزان، چیتگر و... به طور ثابت مستقرهستند و در بوستانهای کوچک از طریق کلانتریهای محلی به فضاها سر کشی کند.

طلایی با اشاره به بازدیدی که از یکی از محلات پایتخت داشته و گلایه اهالی آن محل از وجود معتادان و ارذل و اوباش در سطح آن منطقه، افزود: ایجاد امنیت و پاکسازی محلات از آسیبهای اجتماعی باید مسئله همیشگی پلیس و مدیریت شهری باشد.