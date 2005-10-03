بالاترين وضعيت آماده باش پليس رژيم صهيونيستي دراراضي اشغالي /100 قلاده سگ هديه يهوديان آمريكا به اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه البيان، اين سايت خبري افزود: انجمن يهوديان آمريكا موسوم به "انجمن صلح " 100قلاده سگ آموزش ديده را به نگهبانان امنيت دولت اسرائيل براي استفاده عليه عناصر گروه هاي تروريستي (مقاومت )فلسطين هديه كردند.

گفته مي شود انجمن يهوديان آمريكا به عنوان حامي اصلي رژيم اشغالگرقدس در منطقه ازسال گذشته فعاليت خود رابراي جمع آوري كمك هاي مالي يهوديان مقيم آمريكا براي ارسال به تل آويو آغاز كرده است .

درهمين رابطه سيلوان شالوم وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي اعلام كرد: انجمن يهوديان آمريكا 10 روز پيش مراسمي را براي جمع آوري كمك به اسرائيل تشكيل داد و من به همراه همسرم دراين مراسم كه در آمريكا برگزار شد، شركت كرديم .

ترتيب دهندگان اين مراسم تمايل خود را براي جمع آوري كمك هاي مالي بيشتر براي خريد دستكم 300 غلاده سگ درسه سال آينده و فرستادن آنها براي رژيم صهيونيستي ابراز داشتند.

همزمان با آن پليس رژيم صهيونيستي اعلام كرد به مناسبت فرا رسيدن سال جديد يهوديان، نظاميان اسرائيلي دربسياري از شهرها و اماكن عمومي به حال آمده باش كامل در آمدند.

موشه كرادي فرمانده پليس رژيم اشغالگر قدس به راديو نظامي اسرائيل گفت : امسال نيروهاي پليس با استقراردراكثرشهرها واماكن عمومي و در امتداد طول خط حائل به حال آماده باش كامل در آمدند و به زودي امنيت مراسم ها براي جشن سال جديد در قدس تامين مي شود.

راديو اسرائيل خبرداد: هزاران پليس، مرزبان ونيروهاي امنيت دفاع شهري درشهرها، بازارها و دراطراف كنيست ها مستقر شده اند، ضمن اينكه نيروهاي امنيتي با ايجاد موانع در ورودي هاي اصلي شهرها بر تمام راه ها وايستگاه هاي اتوبوس شديدا نظارت دارند.