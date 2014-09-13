استقرار سیستم HSE در انتظار مصوبات قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عادل علاف صالحی با بیان اینکه HSE در بعضی از کشورها، پیوست قانونی همه پروژه‌های تولید است، گفت: HSE یک رشته جدا نیست. بلکه یک اصل است که در همه کارها باید به آن پرداخته شود.

وی افزود: به طور خلاصه و ساده می‌توان گفت که HSE به این معنی است که کارگری که کار می‌کند به خودش و محیط زیست آسیبی نرساند.

صالحی با اشاره به اینکه HSE بتازگی وارد ایران شده و تنها شرکت نفت آن را به عنوان یک استاندارد اجرا می‌کند گفت: ما در تلاش هستیم با فرهنگ سازی و برگزاری همایش‌ها و نشست های مختلف، این موضوع مهم را معرفی کرده و کمک کنیم تا HSE در سایر شرکتها نیز عملیاتی شده و به صورت یک قانون برای اجرای کارکنان مصوب شود.

دبیر نخستین همایش بین‌المللی HSE در پروژه‌های عمرانی، معدن، نفت و گاز اضافه کرد: HSE در حال حاضر در ایران متولی مشخصی ندارد و همین مسئله باعث شده که چندان هم مورد توجه قرار نگیرد. به عنوان مثال HSE در ترافیک از جمله مسائل مهمی است که با جان انسان‌ها سروکار دارد و عملیاتی شدن آن کمک بزرگی به کاهش تصادفات ترافیک شهری می‌کند.

نخستین همایش بین‌المللی HSE در پروژه‌های عمرانی، معدن، نفت و گاز در روزهای 26 و 27 شهریور ماه در مرکز همایشهای شرکت منابع آب و نیروی ایران برگزار می‌شود.