  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۲ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۳۴

استقرار سیستم HSE در انتظار مصوبات قانونی

عضو هیئت مدیره موسسه مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ایران به تدوین آیین‌نامه ملی HSE از سوی سازمان محیط زیست و وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: اگر مجوز آیین‌نامه دریافت شود، می‌توان برای اجرای آن وارد عمل شد. هرچند به صرف قانون شدن یک موضوع نمی‌توانیم بگوییم که قطعا این قانون اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عادل علاف صالحی با بیان اینکه HSE در بعضی از کشورها، پیوست قانونی همه پروژه‌های تولید است، گفت: HSE یک رشته جدا نیست. بلکه یک اصل است که در همه کارها باید به آن پرداخته شود.

وی افزود: به طور خلاصه و ساده می‌توان گفت که HSE به این معنی است که کارگری که کار می‌کند به خودش و محیط زیست آسیبی نرساند.

صالحی با اشاره به اینکه HSE بتازگی وارد ایران شده و تنها شرکت نفت آن را به عنوان یک استاندارد اجرا می‌کند گفت: ما در تلاش هستیم با فرهنگ سازی و برگزاری همایش‌ها و نشست های مختلف، این موضوع مهم را معرفی کرده و کمک کنیم تا HSE در سایر شرکتها نیز عملیاتی شده و به صورت یک قانون برای اجرای کارکنان مصوب شود.

دبیر نخستین همایش بین‌المللی HSE در پروژه‌های عمرانی، معدن، نفت و گاز اضافه کرد: HSE در حال حاضر در ایران متولی مشخصی ندارد و همین مسئله باعث شده که چندان هم مورد توجه قرار نگیرد. به عنوان مثال HSE در ترافیک از جمله مسائل مهمی است که با جان انسان‌ها سروکار دارد و عملیاتی شدن آن کمک بزرگی به کاهش تصادفات ترافیک شهری می‌کند.

نخستین همایش بین‌المللی HSE در پروژه‌های عمرانی، معدن، نفت و گاز در روزهای 26 و 27 شهریور ماه در مرکز همایشهای شرکت منابع آب و نیروی ایران برگزار می‌شود.

