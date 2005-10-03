نخستين همايش بين المللي روابط عمومي الكترونيك گشايش يافت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجتبي آقايي، مدير كل تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در مراسم افتتاحيه اين همايش با اشاره به رشد و پيشرفت روابط عمومي كشور در سالهاي اخير اظهار داشت: در دو سال اخير در عرصه روابط عمومي كشور شاهد فعاليتهاي ارزشمندي هستيم كه نويد بخش جهش علمي و ايجاد نهضيت نرم افزاري در عرصه روابط عمومي است.

وي در ادامه بر لزوم استفاده از تجربيات ديگر كشورهاي در حوزه روابط عمومي تاكيد كرد و گفت: متاسفانه درگذشته روابط عمومي كشور در يك دايره بسته قرار داشت و تنها از اندوخته داخلي استفاده كرده است.

آقايي اضافه كرد: در اين عرصه ها بايد تجربيات خود را به تجربيات ديگر كشورها پيوند بزنيم و ضعفهاي موجود درعرصه پژوهشي و علمي روابط عمومي كشور را با استفاده از اين تجربيات رفع كنيم.

وي درخاتمه برگزاري اين همايش و ديگر مراسم مشابه را نشان دهنده عزم جزم روابط عمومي در كشور دانست و اظهار داشت: فعاليتهايي كه در عرصه روابط عمومي صورت گرفت، نشان دهند اين است كه ايران در آستانه تحول علمي و پژوهشي در اين حوزه قرار گرفته و آينده خوبي را پيش رو دارد.

افراسيابي ، معاون IT سازمان صدا و سيما نيز بر ورود فناوري هاي جديد همراه با فرهنگ استفاده از آن تاكيد كرد و گفت: تكنولوژي با فرهنگ آميخته است و بايد بر مقوله همسان سازي و هماهنگي در فرهنگ عمومي در ورود تكنولوژي و فناوري كار شود.

وي در ادامه افزود: قطعا روابط عمومي مهمترين جايگاهي است كه مي تواند اين فرهنگ سازي را انجام دهد.

عليرضا اميرپور -رييس شوراي سياست گذاري همايش نيز بر لزوم توجه به شان و منزلت روابط عمومي ها در كشور تاكيد كرد و اظهار داشت: با مد نظر قرار دادن سند برنامه راهبردي چشم انداز بيست ساله كشور و برنامه هاي آتي توسعه ، توجه به روابط عمومي و نيروهاي انساني شاغل در اين حوزه از الزامات توسعه به شمار مي آيد.

امير عباس تقي پور ، دبير همايش نيز در مراسم افتتاحيه ، ضمن ارايه گزارشي از نحوه برگزاري همايش اعلام كرد: رشد روز افزون دانش و دستاوردهاي بشر در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و لزوم به كارگيري آن در ارتقا وتوسعه وظايف و فعاليت هاي روابط عمومي مهمترين انگيزه برگزاري اين همايش است.

محمد سلطاني فر ، رييس كميته علمي همايش بر استقبال شايان توجه جامعه علمي و حرفه اي ارتباطات از اين همايش اشاره كرد و گفت: تعداد قابل توجهي از مقالات ارايه شده در همايش فاقد اعتبار علمي شناخته شدند و تنها هفت مقاله براي ارايه در همايش مورد تاييد قرار گرفت و تعدادي از مقالات ارسالي نيز براي درج در كتاب مجموعه مقالات ارجاع شده است.