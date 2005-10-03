تصميم وزارت نفت براي كاهش تزريق گاز به مخازن نفتي غير قانوني است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در بيانيه جمعي از مهندسان مخازن نفت و گاز كشور خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آمده است: در سالهاي اخير عدم اولويت بندي مناسب طرح هاي نفت وگاز از سوي مسئولان وزارت نفت تراز منفي توليد در برابر مصرف گاز در كشور را در پي داشت. همين امر بيشتر نقاط كشور بويژه مناطق سردسير را در آستانه وقوع بحران كمبود انرژي قرار داده است.

با اين وضعيت وزارت نفت براي جبران كمبود توليد و جلوگيري از قطع گاز در زمستان، برنامه كاهش تزريق گاز به مخازن نفتي را مطرح كرده است.

در اين بيانيه ذكر شده است كه اين اقدام وزارت نفت از جنبه هاي مختلف قابل تامل است كه مواردي بصورت اجمال به استحضار مي رسد.

در بند دوم سياست هاي كلي نظام براي بخش نفت وگاز تاكيد شده است كه افزايش ظرفيت توليد نفت كشور بايد صيانتي باشد. براين اساس و با توجه به ساختار فني مخازن نفتي ايران، تنها راه توليد صيانتي، تزريق گاز كافي به مخازن نفتي است. بنابراين تا نياز مخازن نفتي به گاز تامين نشده باشد، توليد نفت غير صيانتي است و تخصيص گاز طبيعي به گزينه هاي ديگر مصرف از جمله صادرات گاز مخالف سياست هاي كلي نظام است.

در ادامه اين نامه آمده است: متاسفانه برنامه ريزي هاي غلط گذشته از جمله اولويت دادن به صادرات گاز و عدم تامين گاز مورد نياز براي تزريق به ميادين نفتي موجب شد حجم قابل توجهي از نفت در جاي كشور دچار نابودي شود. اگر قرار باشد سرپرست وزارت نفت نيز برنامه هاي غير اصولي گذشته را دنبال كند بطور قطع كشور دچار آسيب هاي جدي خواهد شد.

اين كارشناسان معتقد هستند: استمرار توليد نفت در دراز مدت وافزايش آن مطابق با اهداف چشم انداز بيست ساله مستلزم اتخاذ سياستهاي مناسب از جمله تزريق گاز به منظور حفظ فشار مخازن نفتي است. برنامه سرپرست وزارت نفت براي كاهش تزريق گاز با اين امر منافات دارد.

در اين نامه همچنين آمده است: مطالعات قبل از انقلاب ميزان 250 ميليون متر مكعب در روز را براي تزريق گاز پيش بيني كرده است ولي متاسفانه در عمل فقط يك سوم اين ميزان محقق شده است.

بر اساس اين بيانيه، تاكنون حجم زيادي از نفت درجا طي دوران انقلاب برداشت شد كه براين اساس حجم گاز تزريقي مورد نياز نيز بطور طبيعي بايد افزايش مي يافت اما در عمل اين اتفاق نيفتاد بنابراين با تصميم اخير جناب مهندس وزيري هامانه اوضاع مخازن نفتي بحراني تر خواهند شد.

"قيمت پايين گاز صادراتي در بازارهاي بين المللي و هزينه هاي بسيار سنگين احداث تاسيسات صادرات گاز اينگونه پروژه ها را از ارزش اقتصادي پاييني برخوردار كرده است اين در حالي است كه كشور ايران بر خلاف كشورهاي ديگر مانند قطر، به خاطر برخوردار بودن از جمعيت بالا و ذخاير عظيم نفتي كه نياز به افزايش ضريب بازيافت از طريق تزريق گاز طبيعي دارند از فرصتهاي بيشتري براي استفاده بهينه از ذخاير گازي خود برخوردار است. "

اين كارشناسان در بيانيه خود آورده اند: مهمتر اينكه ميادين اصلي كشور غالباً به طور كامل توسعه يافته و سطح توليد آنها رو به كاهش است. لذا در صورت عدم تزريق و يا تاخير در اجراي اين پروژه ها ايران نخواهد توانست ميزان توليد فعلي نفت را براي ده سال آينده به بعد تامين كند.

"تمام كارشناسان اقتصادي و فني كشور اتفاق نظر دارند كه صادرات گاز بخاطر رشد مصرف گاز در نيروگاه‌ها، تاسيسات پتروشيمي، مراكز تجاري و مصارف خانگي ، سوخت مصرفي خودروها و تزريق در چاه‌هاي نفت جهت ازدياد برداشت فاقد توجيه فني و اقتصادي است. راي غيرمنصفانه هند در اجلاس اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز ثابت كرد كه توجيه سياسي اينگونه پروژه ها نيز زير سئوال است. "

در اين بيانيه ذكر شده است: هنوز فراموش نكرده ايم سال گذشته قطع گسترده گاز در ماه‌هاي سرد سال حتي به تهران هم كشيده شد. امسال نيز در حاليكه وزارت نفت براي تامين سوخت زمستاني ستاد بحران تشكيل داده عده اي با سفر به خارج بدنبال جلب مشتري براي صادرات گاز هستند!

"در شرايطي كه مخازن نفتي دچار اين وضعيت تاسف بار هستند و گازي براي تزريق در آنها وجود ندارد متاسفانه هيئت اعزامي وزارت نفت بر سر مسير صادرات گاز ايران به اروپا مجادله مي كنند كه آيا اين مسير از اكراين باشد يا از تركيه!

هم اكنون به دليل كاهش فشار مخازن نفتي هزينه توليد نفت به دليل حفاري چاههاي جديد و ايجاد تاسيسات فرآورش بويژه نمك زدايي افزايش چشمگيري يافته است. "

بر اساس اين بيانيه، متاسفانه به دليل تاخير در راه اندازي پروژه هاي جمع آوري و تزريق گازهاي همراه ميلياردها فوت مكعب گاز كه مي تواند براي تزريق مورد استفاده قرار گيرد سوزانده مي شود كه اين بي توجهي علاوه بر آلودگي محيط زيست ميليارد ها دلار از منابع كشور را نيز هدر داده است.

در پايان بيانيه امده است: از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بويژه اعضاء محترم كميسيون انرژي تقاضامنديم تصميم اخير سرپرست وزارت نفت را با حضور كارشناسان فني مهندسي مخازن مورد بررسي كارشناسانه قرار داده و از ادامه سياست هاي خسارت آور گذشته جلوگيري كنند.