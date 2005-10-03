نشست " كتاب و ادبيات دفاع مقدس و قرائت نسلهاي بعد " در خبرگزاري مهر آغاز مي شود

نشست تخصصي " كتاب و ادبيات دفاع مقدس و قرائت نسلهاي بعد " ، تا دقايقي ديگر با حضور تني چند از نويسندگان ، شاعران و روزنامه نگاران كتاب ، در محل خبرگزاري مهر آغاز خواهد شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست راضيه تجار - رمان نويس و دبير انجمن قلم ايران ، ، دكتر صابر امامي - شاعر و منتقد ادبي ، علي اصغر شيرزادي - نويسنده و منتقد ادبيات داستاني و رسول آباديان و آرش عباسي - روزنامه نگاران كتاب حضور مي يابند تا در خصوص " كتاب و ادبيات دفاع مقدس و قرائت نسلهاي بعد " به بحث و تبادل نظر بپردازند .



در اين نشست ، همچنين تلاش مي شود تا به آسيب هايي نيز كه اين سالها حوزه كتاب و ادبيات دفاع مقدس را تهديد مي كند ، توجه شود و از نظر كارشناسان به بحث گذاشته شود .



مشروح اين نشست ، متعاقبا از نظر مي گذرد .