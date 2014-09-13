واکنش الهام به حضور احمدی نژاد در انتخابات مجلس/ ترافیک در ولنجک زیاد است

غلام حسین الهام، سخنگوی دولت دهم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا احمدی نژاد قصد حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را خواهد داشت،گفت: هنوز تا انتخابات راه درازی باقی مانده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره فعالیت های دفتر ولنجک نزدیکان احمدی نژاد گفت: ولنجک ترافیک زیاد است و افرادی می روند و می ‌آیند.

به گزارش مهر، احمدی‌نژاد و نزدیکانش زمستان ۹۲ به ولنجک و ساختمانی در این منطقه نقل مکان کرده‌اند و گفته می‌شود تمام برنامه‌ها، دیدارها و برنامه‌ریزی‌ها برای دانشگاه ایرانیان و فعالیت های سیاسی در ساختمان ولنجک صورت می‌گیرد.