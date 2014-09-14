انتشار یازده داستان کوتاه در کتابی به نام «بیست و سه»

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجموعه داستان آرش سالاری با عنوان «بیست و سه» از سوی موسسه نشر آرما منتشر شد. این کتاب، مجموعه 11 داستان کوتاه است با عناوین پسرخاله‌ها، شش و سی دقیقه عصر، برادرها، مصطفی، بدو.بدو، گفتگو، قطع و وصل، آن روز که ما تنها بودیم بد می‌وزید باد باد، مرگ بانو، خیلی فوری و مهم درخواستی از سوی یک شاهزاده لطفا حتما بخوانید و قصه آرمان.

نکته قابل توجه در داستان‌های مجموعه اخیر این است که در فضای طلبگی می‌گذرند و حضور چند شخصیت طلبه در بیشتر داستان‌های این مجموعه فضایی بکر به آنها بخشیده است. فضای داستانی تجربه نشده برای مخاطبان در داستان‌های این مجموعه به ویژه با طرح موضوعاتی چون تشییع جنازه همسر یک عالم بزرگ، فضای درونی یک حوزه، روابط دوستانه و نزدیک دو طلبه هم حجره‌ای، زندگی و کنش‌ها و واکنش‌های شخصی این قشر در برخورد با مردم و اعضای خانواده و مسئله ازدواج، از جمله موضوعاتی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

در یکی از داستان‌های کوتاه این مجموعه می‌خوانیم:

خیلی فرقی نکرده است با آخرین باری که دیدمش، حدود یک سال پیش. فقط کلاً سیاه است. پیراهن و شلوار سیاه به تن و کلاه سیاه هم به سر. «سلام محمد». با نهایت استیصال و اضطراب و اندوه و چند حس مشابه دیگر و با صدایی که سعی می‌کنم هیچ کدام از اینها را نشان ندهد، می‌گویم: «سلام پسرخاله، چه عجب از این ورها!» و بعد از روی صندلی‌ام بلند می‌شوم و به طرفش می‌روم. «مزاحم که نشدم؟»، «نه بابا این چه حرفی است؟ خیلی هم خوش آمدی بعد از این همه وقت». و این جمله بلند یعنی چرا. خیلی هم مزاحم شدی ولی نمی‌فهمد. چون قرار هم نیست بفهمد. هر دو لبخند می‌زنیم. در واقع هر سه به اضافه علی که پشت سر او وارد اتاق می‌شود، و بعد دست می‌دهیم و روبوسی می‌کنیم... ازش می‌پرسم که چرا لباس سیاه پوشیده است و خدای نکرده آیا کسی از نزدیکانشان چیزی‌اش شده؟ و او کمی متعجب و کمی درهم، پاسخ می‌دهد که نه به خاطر محرم پوشیده و مگر من نمی‌دانم هنوز محرم است. یا اینکه مگر من کل محرم را لباس سیاه نمی‌پوشم؟ دوگانه‌ای که مثل دام توش گیر می‌کنم و لال می‌شوم که هر کدام از طرفینش از دیگری بدتر و مرگبارتر است. برای طلبه‌ای که من باشم و برای کل خانواده‌مان که خانواده امام جمعه باشد.

سالاری پیش از این نیز مجموعه داستان نوزده را از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر کرده بود. کتابی که داستان‌هایش همگی با تم و محوریت دینی نوشته ‌شده است و سعی دارد نگاهی مدرن به سنتی‌ترین بخش از زندگی خانواده‌های ایرانی بیندازد و دریچه‌ای نو در زندگی مبتنی بر دین خلق کند.

مجموعه داستان بیست و سه در 115 صفحه با شمارگان هزار نسخه و قیمت 6500 تومان منتشر شده است.