سعید شهروز در گفتگو با خبرنگار مهر از تدارک برگزاری کنسرت جدیدش خبر داد و گفت: اگر طبق برنامه‌ریزی‌ها پیش برویم قرار بر این است که بعد از ماه‌های محرم و صفر بتوانیم میزبان علاقه‌مندان در یک کنسرت باشیم.

وی ادامه داد: به طور حتم اگر بنا باشد کنسرتی برگزار کنم طوری برنامه ریزی می کنم که این اجرا از حال و هوای متفاوت‌تری نسبت به کنسرت های دیگر برخوردار باشد و تماشاگران بتوانند شاهد اجرای تازه‌تری از یک خواننده موسیقی پاپ باشند.

این خواننده موسیقی پاپ با اشاره به آثار تازه خود در عرصه موسیقی گفت: در این مدت بی‌کار نبودم و تلاش کردم همواره آثاری را برای تولید و عرضه آماده کنم اما آنچه برایم اهمیت دارد بررسی شرایط و اوضاع موسیقی است که دوست دارم در بهترین شرایط کارم را روانه بازار موسیقی کنم. البته طی این مدت انتشار تک آهنگ ها توسط خوانندگان برایم جالب توجه بوده که به طور حتم اگر از شرایط و نحوه انتشار درست این تک آهنگ ها اطلاع کافی داشته باشم نسبت به انتشار تک آهنگ ها نیز اقدام کرد.

این خواننده موسیقی در تازه ترین کنسرت خود که 26 دی ماه سال گذشته در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار شد منتخبی از آلبوم های «بی خوابی»، «غزلک» را برای مخاطبان اجرا کرد.

سعید شهروز از خوانندگان دهه 80 موسیقی پاپ در ایران است که تاکنون آلبوم‌های بی خوابی، پسرم، معبد، گلابتون، جون من جون شما، نقره داغ و غزلک را روانه بازار موسیقی کرده است. آلبوم «غزلک» از جمله آثار پرفروش این خواننده در عرصه موسیقی است که همچنان جزو رکوردداران فروش آلبوم های موسیقی پاپ بعد از انقلاب محسوب می‌شود.

نازبانو، نرگس، رفیق روز تنهایی، ستاره پوش، یه ماجرای دیگه، کاری نمی کنی، عاشقت می شم، احساس مجنون، لحظه های عاشقی و قطعه «غروب سرخ » که چندی پیش به سفارش مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر تولید شد از جمله تک آهنگ‌های این خواننده موسیقی پاپ است.