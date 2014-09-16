مهدی امین‌فروغی درباره یک پروژه موسیقایی که قرار است در قالب سوئیت سمفونی اجرا کند به خبرنگار مهر گفت: این پروژه موسیقایی که قرار است در قالب یک سوئیت سمفونی برای علاقه مندان موسیقی ارائه شود چندی پیش مراحل پایانی نگارش نت ها را پشت سر گذاشت و هم اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته که به دنبال برنامه ریزی و انجام مراحل مقدماتی برای اجرای زنده آن هستیم. البته هنوز نهاد مشخصی برای حمایت از این پروژه موسیقایی معرفی نشده ولی امیدواریم هرچه زودتر کار را آغاز کنیم.

وی درباره جزییات این سوئیت سمفونی توضیح داد: این سوئیت سمفونی براساس خطبه تاریخی و حماسی حضرت امام سجاد (ع) در مسجد شام بعد از واقعه عاشوراست که با عنوان «خطبه خوانی» اجرا می شود و اگر بخواهم درباره ویژگیهای آن توضیحاتی ارائه دهم باید بگویم که این شگفتی های موجود در خطبه امام سجاد صرف نظر از محتوا از نظر شکل و قالب به قدری اعجاب انگیز است که می تواند هر مخاطبی را به سمت خود جذب کند.

نویسنده کتاب «شعر و موسیقی در نوحه های تهران قدیم» ادامه داد: یکی از قواعدی که در رجزخوانی عرب وجود دارد و ما بر اساس این رجزخوانی کار را برای اجرای ارکسترال آماده می کنیم این است که شخص جنگاور در رجزخوانی خود به خاندان و افتخارات خود اشاره کرده و بر این اساس خود را معرفی می کند کما اینکه ما در مکتوبات این گونه می بینیم که رجزخوانی های زیبایی از زبان حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابالفضل (ع) در میادین کارزار دیده می شود که بسیار ارزشمند است.

امین‌فروغی گفت: نکته شگفت انگیز در سوئیت سمفونی که به نوعی یک اثر موسیقایی عاشورایی است، در این است که امام سجاد به دلیل بیماری و ضعفی که در زمان وقوع واقعه عاشورا داشتند نتوانستند در میدان جنگ حضور داشته باشند اما بعد از طی دوران اسات به مسجد شام می روند و در حضور یزید بر فراز منبر خطبه ای را ایراد می کنند که رجزگونه است و در آنجا درباره خاندان خود خطبه می‌خوانند.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: این خطبه آهنگین و بسیار ارزشمند امام سجاد (ع) به قدری کوبنده بوده که مسجد شام را در حضور یزید به هم ریخت و به نظر من فرازهایی دارد که بسیار شگفت انگیز است و ما امیدواریم بتوانیم آن را در قالب یک سوئیت سمفونی باکیفیت به مخاطب ارائه دهیم.

وی در پایان درباره سازبندی ارکستر هم گفت: تلاش شده که شکل مناسبی از این خطبه تاریخی را با بیان موسیقایی به مخاطب ارائه دهیم که امیدواریم مورد پسند مخاطب قرار گیرد.