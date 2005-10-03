محدوده نظارت مجمع تشخيص بايد تعيين گردد// نام اعضاي مفسدان اقتصادي را برطبق قانون منتشر خواهيم كرد// سفر هيات اعزامي كميته امداد امام ربطي به هيات رئيسه ندارد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي كه در حاشيه همايش يك روزه مجلس و نظارت در جمع خبرنگاران حضور يافت، در خصوص سفرش به لبنان به همراه تيمي از سوي كميته امداد امام خميني گفت: بنده از حضور تيمي از سوي كميته امداد امام خميني (ره) به طور تصادفي با خبر شدم و براي اينكه در خريد بليط هواپيما براي سفر به لبنان صرفه جويي صورت گيرد با اعضاي تيم اعزامي كميته امداد امام خميني (ره) هماهنگ كرديم كه در يك روز اين سفر صورت گيرد كه اين هيات اعزامي به خاطر سفر هيات رئيسه مجلس يك روز سفرشان را به عقب انداختند كه در مجموع سفر اعضايي از كميته امام خميني (ره) هيچ ربطي به هيات رئيسه مجلس ندارد.

حداد عادل با بيان اين مطلب افزود: براي صرفه جويي در بليط هواپيما به آنها گفتيم كه همراه ما باشند و از يك هواپيما استفاده كنند و حتي سفر خود را يك روز به تعويق انداختند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص عدم حضور خبرنگاران در سفرهاي خارجي رئيس مجلس گفت: علت اينكه به خبرنگاران زحمت نداده ايم براي اين است كه صدا و سيما در لبنان دفتر نمايندگي دارد و از طرف ديگر اخبار يكي است.

حداد عادل افزود: ما به همه خبرنگاران ارادت و علاقمند هستيم و حتما نظارت دارند كه ولخرجي در مجلس صورت نگيرد و از اين كه بنده در سفرها از حضور خبرنگاران محروم هستم برايم بسيار سخت است.

نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر محدوده خاصي صورت مي گيرد كه بايد مشخص شود

حداد عادل در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا فكر نمي كنيد با نبردن خبرنگاران همراه خود مردم را از نظارت بر سفرهايتان باز مي داريد گفت: امثال شما خبرنگاران در آن كشورها حضور دارند و از اين بابت مشكلي نيست.

رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص اعتراض برخي نمايندگان به انتصاب هاي صورت گرفته در وزارت كشور گفت: اين نوع گله ها و انتظارات عادي و طبيعي است و بين هر دولت و مجلس وجود دارد.

حداد عادل تاكيد كرد: بالاخره نمايندگان انتظار دارند استاندار با آنها حتي الامكان هماهنگ باشند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه در خصوص طرح سوال از وزيران گفت : سوال يكي از ابزارهايي است كه نمايندگان مي توانند نظرات خود را بيان كنند.

حداد عادل در ادامه افزود: هيچ اتفاق تازه اي نيفتاده است و بالاخره اين موضوع به نتيجه خواهد رسيد، چرا كه اين مطالب در حال حاضر خوراكي براي مطبوعات است.

رئيس مجلس خطاب به خبرنگاران گفت: شما راضي باشيد كه از اين اتفاقات بيافتد تا از آن استفاده كنيد.

حداد عادل افزود: نظارت امري لازم است كه از ابتداي مجلس هفتم از آن غافل نبوده ايم و به صورت آهسته و پيوسته آن طور كه روش بنده در همه كارهاست، آن را پيگيري مي كنيم.

رئيس قوه مقننه در خصوص تفويض بخش اختيارات مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام در امر نظارت بر قواي سه گانه گفت: اين بحث مهم در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مطرح شد و بنده آنجا معتقد بودم كه نبايد از اين نظارت مجمع تشخيص به گونه اي استفاده كند كه به همه قوانين كه مجلس وضع مي كند نظارت داشته باشد چرا كه اگر بخواهد از اين اختيارات تفسير ديگري داشته باشد كار مشكل خواهد بود كه نظر ديگران در مجمع هم همين بود.

حداد عادل افزود: نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر محدوده خاصي صورت مي گيرد كه بايد مشخص شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص دو شغله بودن برخي از اعضاي هيات دولت نيز گفت: بايد اين مورد بررسي قرار دهيم و اظهارنظر در اين موضوع زود است.

تا آنجا كه قانون اجازه دهد نام اعضاي مفسدان اقتصادي را منتشر خواهيم كرد

حداد عادل در خصوص تعطيلبي كار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اظهار داشت: من در جلسه آخر اين ستاد نبوده ام و تاكنون جلسه اي با حضور احمدي نژاد نداشته ايم.

رئيس مجلس در ادامه افزود: ممكن است تجديد نظرهايي درباره ساختار و روش كار ستاد صورت گيرد كه اگر بررسي و تصويب شود اعمال مي شود.

وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه چرا اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام نمي كنيد گفت: بايد همه تابع قانون باشند زيرا به صرف ايجاد يك احتمال نبايد نام افراد و حيثيت آنها را زير سوال برد.

حداد عادل افزود: تا آنجا كه قانون اجازه دهد نام اعضاي مفسدان اقتصادي را منتشر خواهيم كرد.

رئيس قوه مقننه در جواب سوال ديگري مبني بر اينكه علت صدور قطعنامه شوراي حكام عليه ايران بر اساس اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي و سخنان رئيس جمهور در سازمان ملل بود، اظهار داشت: اين موضوع درست نيست و معلوم بود كه اروپايي ها نمي خواهند به مفاد موافقت نامه پاريسي ملتزم باشند چرا كه اروپائيان گفته بودند كه ايران مي تواند به شرايط ارايه تضمين عيني از انرژي هسته اي استفاده كند.

غلامعلي حداد عادل در پايان گفت: اينكه برخي ها مي گويند لحن دبير شوراي عالي امنيت ملي و سخنان رئيس جمهور باعث صدور قطعنامه شوراي حكام شده است به نظر من درست نيست.