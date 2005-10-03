رفع مشكل ترافيك تهران نيازمند كسب اختيارات ملي است

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد باقر قاليباف صبح امروز در حاشيه مراسم افتتاح همت غرب با بيان اين مطلب افزود: براي حل معضل ترافيك به اختيارات ويژه و حتي در سطح ملي ، ارتقاي فرهنگ ترافيكي ، آموزش شهروندان، خروج خودروهاي فرسوده ، ساماندهي وضعيت مصرف سوخت ، پرداخت عوارض ، حمل و نقل عمومي و .. نياز است.

به گفته وي اگر سازمانها مرتبط با اين موضوع، تحت مديريت واحد در كنار هم قرار نگيرند، مشكل ترافيك روز به روز افزايش مي يابد .

شهردار تهران در ادامه تصريح كرد: با توجه به آشنايي نزديك دولت با مسايل و مشكلات شهر تهران و آگاهي بنده از مسايل شهر، اميدوارم با هماهنگي خوب دولت، شهرداري و مردم و ايجاد يك ساختار درست با اختيارات مشخص ، در مدت زمان مشخص ، به وضعيت نابسامان ترافيك در تهران پايان داد.

وي همچنين در خصوص برنامه جهشي خود براي رفع مشكلات شهر تهران گفت: اگر امروز شهرداري با همه ظرفيت هاي مالي و توان فني خود سالانه 15 پل بسازد در مقابل 300 پلي كه درتهران نياز است، كار قابل توجهي نبوده و احداث تمام پل ها 20 سال طول مي كشد لذا به نظر مي رسد از اين طريق به جايي نمي رسيم بنابراين اميدوارم درا ين دوره شاهد حركتي جهشي در مجموعه شهرداري باشيم.

قاليباف در پاسخ به يكي از خبرنگاران در خصوص موضوع انتصاب ها در شهرداري تهران گفت: در اولين فرصت كه بزودي فرا مي رسد، بحث مديريت در بخش هاي مختلف شهرداري را حل مي كنيم.

وي همچنين در خصوص بدهي هاي دولت به شهرداري افزود: از اقدامات خوب شهرداري در گذشته پيگيري اين مساله بوده است لذا با توجه به شناختي كه دولت از مشكلات شهر دارد اميدواريم اين موضوع نيزسريعا حل شود.

شهردار تهران در خصوص برگزاري ملاقات هاي هفتگي خود با شهروندان گفت: يك مدير در جمهوري اسلامي بايد حل مشكلات مردم را به طور سيستمي دنبال كند زيرا در صورت اصلاح سيستم ديگر نارضايتي باقي نمي ماند تا شخص مدير مجبور به حل آنها شود، البته يك مدير بايد چهره به چهره با مشكلات مردم آشنا شود و ارتباط نزديكي با مردم داشته باشد.