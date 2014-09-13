المپیادهای ورزشی بانوان در سال های آینده باشکوه تر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه علیزاده ظهر شنبه در آیین اختتامیه اولین المپیاد ورزشی بانوان استان اظهار داشت: اولین المپیاد ورزشی بانوان آذربایجان شرقی در رشته های شنا، دوومیدانی، والیبال و تکواندو به ترتیب در شهرهای شبستر، تبریز، بناب و مراغه ( والیبال ) و آذرشهر با حضور بیش از 60 تیم ورزشی برگزار شد.

وی ادامه داد: در پایان این المپیاد جلفا قهرمان رقابت های والیبال، تبریز قهرمان تیمی شنا، دوومیدانی و تکواندو را در بخش تیمی از آن خود کرد.

علیزاده با اشاره به ضرورت امر استعدادیابی در بین بانوان گفت: استعدادیابی در بین بانوان جزو ضروریات بوده و برای افزایش مدال آوری این قشر در بازی های کشوری و جهانی باید تلاش کنیم که برگزاری این المپیاد می تواند روحیه رقابت طلبی را در بین بانوان ایجاد کند.

وی افزود: همچنین این رقابت ها سبب شد که با استعدادهای جدیدی در شهرستان های استان آشنا شویم و استعدادیابی تنها منحصر به شهر تبریز نباشد.

مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان ادامه داد: این اداره کل برنامه های زیادی برای ایجاد نشاط و شادابی در بین بانوان داشته و در این زمینه در پی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در بخش بانوان هستیم.

وی اظهار داشت: افزایش مدال های انفرادی در رقابت های بین المللی و آسیایی و انفرادی و تیمی بانوان در رقابت های کشوری و توسعه ورزش همگانی خصوصا ورزش خانوادگی در استان نمونه بارز توسعه ورزش در بین بانوان است.

علیزاده با بیان تداوم دار بودن این المپیاد گفت: این المپیاد روند چندین ساله دارد و در سال های آتی تعداد رشته های ورزشی در آن افزایش خواهد داشت و طرح اجرایی این رقابت ها تدوین و به زودی ابلاغ خواهد شد.

