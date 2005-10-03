عملكرد نفرات اعزامي راضي كننده بود // برخواه و فلاحتي نژاد در رقابتهاي جهاني تيم ما را همراهي مي كنند

داراب رياحي در گفتگو با خبرنگار " مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهارداشت: ايوانف سرمربي تيم ازنحوه عملكرد برخي بچه ها رضايت كامل دارد. به عنوان مثال او معتقد است كه سجاد بهروزي وعلي دهقانيان در اين رقابتها درحد انتظار ظاهرشدند، ضمن اينكه رضازاده، بيرانوند و ابراهيمي دراين رقابتها بعنوان نفرات بزرگسال تيم عملكرد قابل قبولي داشتند.



سرپرست تيم اعزامي به سي وهفتمين دوره رقابتهاي وزنه برداري قهرماني آسيا درادامه تصريح كرد: اگرسعيد علي حسيني و احد سنجابي دراين رقابتها با مشكل مواجه نمي شدند، چه بسا ما مي توانستيم به عنواني بهتر ازچهارمي دست پيدا كنيم. با اين حال كسب عنوان چهارمي هم از ارزشهاي وزنه برداري كشورمان كم نمي كند.

رياحي درپايان اظهارداشت: ما ازتاريخ 16 تا 26 آبان ماه در رقابتهاي قهرماني جهان دردوحه به ميدان مي رويم. درآن رقابتها طبق وعده ايوانف، حسين برخواه ومحمد علي فلاحتي نژاد هم دركنارتيم حضوردارند كه اين موضوع مي تواند يك دلگرمي براي كاروان وزنه برداري كشورمان باشد.