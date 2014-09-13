تصویب تامین امکانات امدادی دریایی، کوهستانی و جاده ای البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر امروز در جلسه شورای معاونان جمعیت هلال احمر کشور که با هدف آشنایی هر چه بیشتر مدیران ستادی و ارشد جمعیت هلال احمرکشور با هلال احمر استان البرز در این استان برگزار شد، در جمع خبرنگاران انبارهای امدادی البرز را پشتوانه ای مهم برای کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعیت استان البرز باید در اولین فرصت تمامی امکانات رفاهی و امدادی برای البرز فراهم شود.
وی با بیان اینکه البرز به لحاظ همجواری با تهران از نظر جغرافیایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: جمعیت هلال احمر البرز جوان است و متاسفانه به دلیل نزدیکی به پایتخت از ساختار و امکانات مناسبی برخوردار نبوده و رشد چندانی در حوزه های کالبدی، امدادی و آموزشی نداشته است.
رئیس سازمان جمعیت هلال احمر کشور با ابراز امیدواری از سرعت بخشیدن به برنامه ها در جهت رفع مشکلات در البرز، گفت: جمعیت هلال احمر توسعه امکانات، رفع کمبودها و تکمیل انبارهای امدادی البرز را به جهت سرعت بخشیدن به امر خدمات رسانی هلال احمر البرز به عنوان معین تهران در دستور کار دارد.
فرهادی تصریح کرد: البرز منطقه حادثه خیزی است و به این دلیل انبارهای امدادی البرز پشتوانه مهمی برای کشور به شمار می رود از این رو باید در اولین فرصت تمامی امکانات رفاهی و امدادی مورد نیاز برای این استان فراهم شود.
رئیس سازمان جمعیت هلال احمر کشور همچنین از تصویب تامین امکانات امدادی دریایی، کوهستانی و جاده ای و تکمیل پایگاه امدادی در البرز که به صورت نیمه ساخته باقی مانده اند خبر داد و گفت: تکمیل انبارهای امدادی البرز در بخش هلال احمر به جهت خدمت رسانی وسیع تر به مردم در دستور کار جمعیت هلال احمر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در این جلسه تصمیمات خوبی نیز در جهت تامین خودروی نجات و آمبولانس ها نیز گرفته شد.
فرهادی در پایان با بیان اینکه جمعیت هلال احمر برنامه تحول راهبردی را به منظور ایجاد تحول در ساختار جمعیت، منابع انسانی و مدیریت مالی را دارد، اظهار داشت: تاکید می شود جوانان در قالب های مختلف با جمعیت هلال احمر بپیوندند زیرا تامین نیروی انسانی متخصص متناسب با فعالیت های امداد نجات مورد توجه ویژه جمعیت است.
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